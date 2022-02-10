Посольство США осуждает ограничения оккупационной властью свободы собраний в Крыму

Посольство США в Украине в 77-ю годовщину советской депортации крымскотатарского народа осуждает преследования и задержания крымских татар "русской властью" в Крыму.
Об этом заявил первый секретарь посольства США в Украине Майкл Кридлер в видеообращении, опубликованном посольством США в Фейсбуке.
Американский дипломат акцентировал, что с 2014 года оккупационная власть развернула кампанию насилия, запугивания и пыток в отношении всех, кто выступает против оккупации, включая представителей этнических и религиозных меньшинств.
В посольстве акцентировали внимание и на поддержке жертв оккупационных властей.
Как сообщалось, 18 мая в Украине отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа и памяти жертв депортации крымских татар.
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