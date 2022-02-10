Посольство США осуждает ограничения оккупационной властью свободы собраний в Крыму

19:59 18 Май Киев, Украина

Посольство США в Украине в 77-ю годовщину советской депортации крымскотатарского народа осуждает преследования и задержания крымских татар "русской властью" в Крыму.

Об этом заявил первый секретарь посольства США в Украине Майкл Кридлер в видеообращении, опубликованном посольством США в Фейсбуке.

"Вспоминая это трагическое событие, мы осуждаем действия российской оккупационной власти в Крыму, которая продолжает ограничивать свободу слова, мирных собраний и объединений, запрещая сборы в дни годовщины", - сказал Кридлер.

Американский дипломат акцентировал, что с 2014 года оккупационная власть развернула кампанию насилия, запугивания и пыток в отношении всех, кто выступает против оккупации, включая представителей этнических и религиозных меньшинств.



В посольстве акцентировали внимание и на поддержке жертв оккупационных властей.

"Мы с вами сегодня и каждый день. Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию территории Украины. Крым - это Украина! " - подчеркнул первый секретарь.

Как сообщалось, 18 мая в Украине отмечается День борьбы за права крымскотатарского народа и памяти жертв депортации крымских татар.