Посольство РБ выразило недовольство касательно действий украинских политиков

15:19 01 Октябрь Киев, Украина

Беларусь назвала действия представителей Верховной Рады, Офиса президента и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы "недружественными", из-за их заявлений о нелегитимности Александра Лукашенко.

Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства в четверг, 1 октября.



Отмечается, что у посольства Беларуси больше всего непонимание вызвал призывы "отдельных политиков и общественных деятелей к сворачиванию экономического сотрудничества Украины с Беларусью".





Также дипломаты подчеркнули недопустимость поощрения и одобрения из Украины действий, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Беларуси, и разрушающих конструктивный формат белорусско-украинских отношений. "Беларусь самостоятельно справится с непростой ситуацией, в которой оказалось в последнее время белорусское общество", - заявили в посольстве.

В то же время представители диппредставительства отметили, что Беларусь всегда была и остается привержена добрососедству и никогда не допускала и не допустит вмешательства во внутриполитические процессы Украины, не подвергала сомнению суверенное право украинского народа самостоятельно определять путь своего развития. Эта позиция является для Республики Беларусь принципиальной и не раз подтверждалась в критические для Украины периоды.



Посольство рассчитывает на объективную, взвешенную, отвечающую духу добрососедства и основанную на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга позицию Украины.