Посол Украины в Молдове рассказал о мощном влиянии российской пропаганды на территории республики

18:20 10 Декабрь Киев, Украина

Российская пропаганда подстрекает общественное мнение в Молдове в контексте усиления военного напряжения на украинских границах. Об этом заявил полномочный и чрезвычайный посол Украины в Республике Молдова Марко Шевченко.

«В Молдове российская пропаганда работает очень мощно и пытается решать свои задачи. Понятно, что поскольку Украина для Кишинева является важным соседом и партнером, украинская тематика является одной из целей российской пропагандистской машины в Молдове», – отметил Шевченко, комментируя трансляцию пропагандистского фильма «Ополченочка», организовавшего российское посольство в Молдове.

В украинском дипломатическом представительстве отметили, что подстрекательство вражды к Украине осуществляется в контексте нарастания военного присутствия на украинской границе.

«Извлечение на свет таких образцов пропагандистского «искусства» я связываю с необходимостью подготовки общественного мнения и оправдания в его глазах возможного возобновления боевых действий на Востоке или на Юге нашего государства. Я не хочу пересказывать в деталях этот фильм, но там присутствуют элементы, пытающиеся обосновать, что война против нашего государства является «справедливым актом» со стороны «трактористов и шахтеров», а на самом деле – со стороны Российской Федерации», – объяснил Шевченко.

Как сообщил дипломат, украинское представительство накануне ставило в известность молдавский МИД о возможных провокациях со стороны Кремля.

«Я обсуждал этот вопрос с нашими молдавскими партнерами, они выразили искреннее сожаление. По их словам, они, заранее получив информацию о возможности такого мероприятия, предупреждали всех участников рынка и рекомендовали воздержаться от такого шага», – рассказал дипломат.

Посол добавил, что молдавская сторона, в свою очередь, приняла все возможные меры.

«...В частности, они обратили внимание, что этот культурный центр, в помещении которого это демонстрировалось, имеет определенный статус и действует на основании определенного межправительственного соглашения 1998 между Молдавией и Российской Федерацией, а руководство центра имеет дипломатический статус...», – объяснил посол.

Отметим, что российское дипломатическое представительство в Молдове провело в Кишиневе показ пропагандистского фильма «Ополченочка».