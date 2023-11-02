Посол США: Украина открыта для мониторинга американской помощи

Посол Соединенных Штатов в Украине, Бриджит Бринк, отметила невероятную открытость Украины в вопросе мониторинга американской помощи.
В интервью Fox News, американская дипломат подчеркнула, что агрессия россии действительно изменила отношение общества к коррупции, которое ее не терпит. Бринк отметила, что это положительное изменение.
Бринк также подчеркнула, что Президент Владимир Зеленский, правительство и парламент Украины предпринимают много действий для борьбы с коррупцией, включая расследование деятельности высокопоставленных должностных лиц и членов парламента.
В контексте контроля за американской помощью, посол США подчеркнула, что это для нее высший приоритет, и она относится к этому вопросу очень серьезно. Она также уточнила, что треть сотрудников посольства занимается мониторингом помощи, и в Украине действует офис главного контролера по помощи.
Бринк подчеркнула, что американская помощь использовалась строго по назначению, и ни одна единица вооружения, гуманитарной помощи или бюджетной поддержки не была использована иначе. Она отметила, что американские представители следят за этим внимательно, но также подчеркнула, что украинцы проявили невероятную открытость в вопросах безопасности и помощи.
В интервью Fox News, американская дипломат подчеркнула, что агрессия россии действительно изменила отношение общества к коррупции, которое ее не терпит. Бринк отметила, что это положительное изменение.
Бринк также подчеркнула, что Президент Владимир Зеленский, правительство и парламент Украины предпринимают много действий для борьбы с коррупцией, включая расследование деятельности высокопоставленных должностных лиц и членов парламента.
В контексте контроля за американской помощью, посол США подчеркнула, что это для нее высший приоритет, и она относится к этому вопросу очень серьезно. Она также уточнила, что треть сотрудников посольства занимается мониторингом помощи, и в Украине действует офис главного контролера по помощи.
Бринк подчеркнула, что американская помощь использовалась строго по назначению, и ни одна единица вооружения, гуманитарной помощи или бюджетной поддержки не была использована иначе. Она отметила, что американские представители следят за этим внимательно, но также подчеркнула, что украинцы проявили невероятную открытость в вопросах безопасности и помощи.
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