Посол предложил новому правительству Германии ввести "светофорные санкции" против России

08:54 25 Ноябрь Киев, Украина

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник приветствует обязательства по Украине, записанные в Коалиционном соглашении Социал-демократической, Свободной демократической и «Зеленой» партий Германии, и призывает новое правительство применить санкции против России, чтобы заставить ее перестать угрожать Украине.

«Уже сам по себе тот факт, что тема Украины заняла важное место на страницах Коалиционного соглашения нового правительства Германии, действительно мощный сигнал поддержки и солидарности с украинским народом», - заявил Мельник.

Он назвал крайне важным, что "светофорная коалиция" выражает решительное намерение добиваться деоккупации Крымского полуострова и захваченных Москвой территорий на востоке Украины. Такие жесткие месседжи в адрес Кремля, отметил дипломат, действительно вдохновляют.



Вместе с тем, добавил он, в Киеве ожидают, что «за этими бескомпромиссными словами сразу последуют очень конкретные практические шаги», чтобы действительно заставить Россию убраться как из Крыма, так и из Донбасса. Необходимо немедленно возобновить полноценную работу Нормандского формата и без промедлений провести Берлинский саммит с участием нового Канцлера Олафа Шольца, заметил глава дипмиссии.

«В случае же, если РФ и дальше будет «брыкаться» и продолжать безнаказанно "бряцать" оружием вдоль украинских границ, Германия должна выступить инициатором нового масштабного пакета «светофорных» санкций против Москвы, чтобы охладить горячие российские головы и заставить Кремль вернуться за стол переговоров», – заявил Мельник.

Посол отметил, что Киев также рассчитывает на новое качество политики ФРГ в целях реинтеграции Крыма. Он призвал будущее германское правительство подготовить четкую пошаговую дорожную карту деоккупации украинского полуострова, а также взять на себя роль лидера в рамках реализации Крымской платформы.