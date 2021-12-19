Посол предложил новому правительству Германии ввести "светофорные санкции" против России

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник приветствует обязательства по Украине, записанные в Коалиционном соглашении Социал-демократической, Свободной демократической и «Зеленой» партий Германии, и призывает новое правительство применить санкции против России, чтобы заставить ее перестать угрожать Украине.
Он назвал крайне важным, что "светофорная коалиция" выражает решительное намерение добиваться деоккупации Крымского полуострова и захваченных Москвой территорий на востоке Украины. Такие жесткие месседжи в адрес Кремля, отметил дипломат, действительно вдохновляют.
Вместе с тем, добавил он, в Киеве ожидают, что «за этими бескомпромиссными словами сразу последуют очень конкретные практические шаги», чтобы действительно заставить Россию убраться как из Крыма, так и из Донбасса. Необходимо немедленно возобновить полноценную работу Нормандского формата и без промедлений провести Берлинский саммит с участием нового Канцлера Олафа Шольца, заметил глава дипмиссии.
Посол отметил, что Киев также рассчитывает на новое качество политики ФРГ в целях реинтеграции Крыма. Он призвал будущее германское правительство подготовить четкую пошаговую дорожную карту деоккупации украинского полуострова, а также взять на себя роль лидера в рамках реализации Крымской платформы.
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