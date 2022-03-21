Посол Китая заявил, что НАТО не следует расширяться на восток

В своем выступлении в субботу заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн раскритиковал далеко идущие санкции Запада, введенные против России после ее вторжения в Украину, и сказал, что коренная причина войны в Украине «кроется в менталитете времен холодной войны и силовой политике».
Повторяя точку зрения Кремля, китайский политик сказал, что если «расширение НАТО пойдет дальше, то оно будет приближаться к «окраинам Москвы», где ракета может поразить Кремль в течение семи-восьми минут».
«Заталкивание крупной страны, особенно ядерной державы, в угол повлечет за собой последствия, слишком ужасные, чтобы их можно было даже представить», — сказал он.
Он выразил понимание часто повторяемой позиции президента России Владимира Путина, заявив, что НАТО должно было распасться и «уйти в историю вместе с Варшавским договором».
«Однако вместо того, чтобы распасться, НАТО продолжало укрепляться и расширяться, а также осуществляло военное вмешательство в таких странах, как Югославия, Ирак, Сирия и Афганистан», — сказал он. «Можно было вполне предвидеть последствия этого пути. Кризис в Украине — суровое предупреждение».
Он сказал, что председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США Джо Байденом в пятницу призвал стороны в Украине продемонстрировать «политическую волю и продолжать диалог и переговоры». США и НАТО также должны вести диалог с Россией, чтобы решить суть украинского кризиса и ослабить опасения по поводу безопасности как России, так и Украины».
Повторяя точку зрения Кремля, китайский политик сказал, что если «расширение НАТО пойдет дальше, то оно будет приближаться к «окраинам Москвы», где ракета может поразить Кремль в течение семи-восьми минут».
«Заталкивание крупной страны, особенно ядерной державы, в угол повлечет за собой последствия, слишком ужасные, чтобы их можно было даже представить», — сказал он.
Он выразил понимание часто повторяемой позиции президента России Владимира Путина, заявив, что НАТО должно было распасться и «уйти в историю вместе с Варшавским договором».
«Однако вместо того, чтобы распасться, НАТО продолжало укрепляться и расширяться, а также осуществляло военное вмешательство в таких странах, как Югославия, Ирак, Сирия и Афганистан», — сказал он. «Можно было вполне предвидеть последствия этого пути. Кризис в Украине — суровое предупреждение».
Он сказал, что председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США Джо Байденом в пятницу призвал стороны в Украине продемонстрировать «политическую волю и продолжать диалог и переговоры». США и НАТО также должны вести диалог с Россией, чтобы решить суть украинского кризиса и ослабить опасения по поводу безопасности как России, так и Украины».
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