Посол ЕС поздравил украинцев с Днем Независимости

12:10 24 августа Киев, Украина

Посол отметил, что эта годовщина – чрезвычайная, одновременно радостная и трагическая.

"Это день праздника. Мы отмечаем вашу стойкость в течение полугода жестокого полномасштабного вторжения россии и 8 лет агрессии. Но, как и каждый день сейчас, это также день скорби по погибшим, пострадавшим и ставшим жертвой российских зверств, вместе с теми, кто потерял своих близких и свои дома.

Это первый день независимости, когда Украина уже стала страной-кандидатом на членство в ЕС. Европа празднует вместе с вами и Европа грустит вместе с вами", – отметил Маасикас.



Он напомнил, как Евросоюз реальными действиями помогает Украине - поддерживая пострадавших от войны, предоставление жизненно важных услуг и сохранение нормальной жизни в Украине, поддерживая реформы, необходимые для вступления Украины в ЕС, предоставив украинцам возможность временно жить и работать в странах ЕС, оказывая помощь для украинской армии на миллиарды евро