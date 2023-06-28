Послы стран «Большой семерки» призвали ВР принять закон о СБУ без внесения правок

20:44 05 октября Киев, Украина

Послы G7 призвали Верховную Раду как можно быстрей принять закон о Службе безопасности Украины без доппоправок.

Об этом сообщается в Твиттере британского председательства в группе послов G7.

«Послы G7 еще раз подчеркивают важность скорейшего принятия Верховной Радой закона об СБУ без внесения дальнейших правок», - говорится в сообщении.

По мнению послов стран «Большой семерки», если законопроект в нынешней редакции будет успешно реализован, это станет основой для преобразования СБУ в современную службу безопасности, что будет способствовать укреплению безопасности и процветанию.