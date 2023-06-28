Послы стран «Большой семерки» призвали ВР принять закон о СБУ без внесения правок

20:44 05 октября Киев, Украина

Послы G7 призвали Верховную Раду как можно быстрей  принять закон о Службе безопасности Украины без доппоправок.
 
Об этом сообщается в Твиттере британского председательства в группе послов G7.
«Послы G7 еще раз подчеркивают важность скорейшего принятия Верховной Радой закона об СБУ без внесения дальнейших правок», - говорится в сообщении.
По мнению послов стран «Большой семерки», если законопроект в нынешней редакции будет успешно реализован, это станет основой для преобразования СБУ в современную службу безопасности, что будет способствовать укреплению безопасности и процветанию.
 
Как сообщалось, Верховная Рада 28 января 2021 года приняла в первом чтении проект закона № 3196-д «О внесении изменений в закон Украины «О Службе безопасности Украины» относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ.

В то же время ко второму чтению законопроекта о реформе СБУ народные депутаты подали более 2,5 тыс. поправок.
 