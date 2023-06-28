Послы стран «Большой семерки» призвали ВР принять закон о СБУ без внесения правок

Послы G7 призвали Верховную Раду как можно быстрей принять закон о Службе безопасности Украины без доппоправок.
Об этом сообщается в Твиттере британского председательства в группе послов G7.
По мнению послов стран «Большой семерки», если законопроект в нынешней редакции будет успешно реализован, это станет основой для преобразования СБУ в современную службу безопасности, что будет способствовать укреплению безопасности и процветанию.
Как сообщалось, Верховная Рада 28 января 2021 года приняла в первом чтении проект закона № 3196-д «О внесении изменений в закон Украины «О Службе безопасности Украины» относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ.
В то же время ко второму чтению законопроекта о реформе СБУ народные депутаты подали более 2,5 тыс. поправок.
В то же время ко второму чтению законопроекта о реформе СБУ народные депутаты подали более 2,5 тыс. поправок.
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