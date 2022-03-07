Послы стран "Большой семерки" и международные эксперты поддержали законопроект об СБУ

17:13 07 Июнь Киев, Украина

Международная экспертная группа, состоящая из представителей ЕС, НАТО и США, а также послы стран "Большой семерки" (G7) поддержали законопроект о реформе СБУ

Об этом в понедельник, 7 июня, говорится на странице британского председательства в группе послов G7 в Twitter, а также в сообщении пресс-службы Консультативной миссии ЕС (EUAM).

"Если законопроект будет принят и в полной мере реализован, он станет надежным фундаментом для системного и основательного реформирования СБУ в соответствии с европейскими и евроатлантическими принципами и наилучшими практиками", - говорится в заявлении EUAM.

Экспертная группа отмечает, что законопроект предусматривает поэтапное полное избавление СБУ полномочий досудебного расследования, существенное сокращение штата и демилитаризацию Службы, отстранение ее от расследований экономических преступлений, а также усиление механизмов надзора.



Отмечается, что при комплексной реализации реформы Служба безопасности станет более эффективной, результативной и подотчетной, а также более способной противостоять угрозам безопасности Украины.



В свою очередь, Отмечается, что при комплексной реализации реформы Служба безопасности станет более эффективной, результативной и подотчетной, а также более способной противостоять угрозам безопасности Украины.В свою очередь, послы G7 заявляют, что законопроект предусматривает прочную основу для настоящей реформы, отказ от полномочий досудебного следствия, сокращение штата и демилитаризацию.

"Его вступление в силу станет большим шагом вперед в превращении СБУ в современное контрразведывательное агентство, работающее в соответствии с лучшими международными практиками", - отмечается в сообщении послов.

Представители Большой семерки, а также международная консультационная группа призывают нардепов безотлагательно принять законопроект, называя этот шаг важным на пути приближения Украины к принципам НАТО и ЕС.