Послы стран "Большой семерки" и международные эксперты поддержали законопроект об СБУ

Международная экспертная группа, состоящая из представителей ЕС, НАТО и США, а также послы стран "Большой семерки" (G7) поддержали законопроект о реформе СБУ.
Об этом в понедельник, 7 июня, говорится на странице британского председательства в группе послов G7 в Twitter, а также в сообщении пресс-службы Консультативной миссии ЕС (EUAM).
Экспертная группа отмечает, что законопроект предусматривает поэтапное полное избавление СБУ полномочий досудебного расследования, существенное сокращение штата и демилитаризацию Службы, отстранение ее от расследований экономических преступлений, а также усиление механизмов надзора.
Отмечается, что при комплексной реализации реформы Служба безопасности станет более эффективной, результативной и подотчетной, а также более способной противостоять угрозам безопасности Украины.
В свою очередь, послы G7 заявляют, что законопроект предусматривает прочную основу для настоящей реформы, отказ от полномочий досудебного следствия, сокращение штата и демилитаризацию.
Представители Большой семерки, а также международная консультационная группа призывают нардепов безотлагательно принять законопроект, называя этот шаг важным на пути приближения Украины к принципам НАТО и ЕС.
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