15:56 05 сентября Киев, Украина

Послы США Евросоюза в россии Джон Салливан и Маркус Эдерер синхронно объявили об уходе со своих постов и покинули москву.

Маркус Эдерер, представлявший ЕС и рф с 2017 года, а ранее, в начале 1990х работавший в посольстве Германии в СССР и рф, покинул свой пост 1 сентября.

«Я сделал все, что мог», — сказал Эдерер.

По словам Эдерера, российско-европейские отношения пошли под откос после аннексии Крыма, но он пытался стабилизировать ситуацию на посту посла, который занимал 5 лет.



Эти усилия, впрочем, оказались тщетными: правительство рф объявило «недружественными» большинство стран ЕС, ограничив работу посольств и де-факто блокируя выдачу виз. Когда же началось вторжение в Украину, это «стерло практически все, что можно было называть» отношениями между россией и ЕС, констатировал Эдерер.



Спустя 3 дня после прекращения его полномочий стало известно об отъезде из рф посла США. Салливан, возглавлявший американскую дипмиссию с 2019 года, завершил работу и 4 сентября покинул москву, сообщило посольство в воскресенье.



В прошлом главный юрисконсульт Пентагона, ставший замглавы Госдепа при администрации Дональда Трампа, Салливан завершает «40-летнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при 5 президентах США», сообщили в посольстве.

Примечательно, что в своем крайнем перед отъездом интервью Салливан заявил, что посольство США в рф может прекратить свою работу. В администрации США идти таким путем не хотят, но россия уже неоднократно угрожала Америке разрывом дипотношений.