Послы "Большой семерки" приветствовали возобновление е-декларирования в Украине

12:28 21 сентября Киев, Украина

Послы стран "Группы Семи" (G7) приветствовали восстановление системы электронного декларирования в Украине, говорится в сообщении в соцсети Х (бывший Твиттер) Группы поддержки послов G7 в Украине.
"Послы G7 приветствуют принятие законодательства о возобновлении системы декларирования активов. Кроме того, жизненно важно, чтобы механизмы гарантирования ответственности за точность в декларациях не были ослаблены", — говорится в сообщении.
Верховная рада накануне одобрила законопроект об электронном декларировании с правкой президента Владимира Зеленского об открытии реестра деклараций. Документ поддержал 341 парламентарий.
 
Что известно о декларировании во время войны
Электронное декларирование – один из важных шагов антикоррупционной реформы Украины после Революции Достоинства.

В первые недели полномасштабного вторжения россии 24 февраля 2022 года обязательное представление деклараций было приостановлено.

30 января 2023 года послы стран G7 и ЕС выступили за скорейшее принятие в Украине Государственной антикоррупционной программы и возобновление е-декларирования и финансовой отчетности политических партий.

5 сентября Верховная рада приняла в целом законопроект №9534 о возвращении е-декларирования, однако не поддержала правку о немедленном открытии реестра е-деклараций.

6 сентября на сайте президента появилась петиция с требованием ветировать законопроект №9534 и вернуть его в парламент для возобновления публичного доступа в реестр деклараций. Обращение за день набрало необходимое количество подписей.

12 сентября президент Владимир Зеленский ветировал закон №9534 о возобновлении электронного декларирования и призвал нардепов как можно быстрее проголосовать за открытие реестра деклараций.