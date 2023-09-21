Послы "Большой семерки" приветствовали возобновление е-декларирования в Украине

12:28 21 сентября Киев, Украина

Послы стран "Группы Семи" (G7) приветствовали восстановление системы электронного декларирования в Украине, говорится в сообщении в соцсети Х (бывший Твиттер) Группы поддержки послов G7 в Украине.

"Послы G7 приветствуют принятие законодательства о возобновлении системы декларирования активов. Кроме того, жизненно важно, чтобы механизмы гарантирования ответственности за точность в декларациях не были ослаблены", — говорится в сообщении.

G7 Ambassadors welcome the adoption of legislation reinstating the asset declaration system. In addition, it is vital that mechanisms to hold individuals to account for the accuracy of their declarations are not weakened. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 20, 2023

Верховная рада накануне одобрила законопроект об электронном декларировании с правкой президента Владимира Зеленского об открытии реестра деклараций. Документ поддержал 341 парламентарий.

Что известно о декларировании во время войны

Электронное декларирование – один из важных шагов антикоррупционной реформы Украины после Революции Достоинства.



В первые недели полномасштабного вторжения россии 24 февраля 2022 года обязательное представление деклараций было приостановлено.



30 января 2023 года послы стран G7 и ЕС выступили за скорейшее принятие в Украине Государственной антикоррупционной программы и возобновление е-декларирования и финансовой отчетности политических партий.



5 сентября Верховная рада приняла в целом законопроект №9534 о возвращении е-декларирования, однако не поддержала правку о немедленном открытии реестра е-деклараций.



6 сентября на сайте президента появилась петиция с требованием ветировать законопроект №9534 и вернуть его в парламент для возобновления публичного доступа в реестр деклараций. Обращение за день набрало необходимое количество подписей.



12 сентября президент Владимир Зеленский ветировал закон №9534 о возобновлении электронного декларирования и призвал нардепов как можно быстрее проголосовать за открытие реестра деклараций.