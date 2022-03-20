Послы Беларуси в Украине были эвакуированы через Молдову

08:16 20 марта Киев, Украина

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол сообщил, что минувшей ночью 11 белорусских дипломатов и два члена семей покинули территорию Украины на 7 автомобилях.

Дипломат сетовал на чрезмерную тщательность украинских пограничников на пункте пропуска.



Об этом он заявил в комментарии белорусским телеканалам.



В эфире государственного канала СТВ посол Игорь Сокол сообщил, что белорусские дипломаты вынуждены были выезжать в Республику Молдову, потому что в направлении Беларуси им "не гарантировали безопасность".

"Руководством МИД было принято решение об эвакуации посольства. Это выходила последняя группа сотрудников в составе 11 человек и двух членов семьи коридором, предоставленным украинской стороной", — сказал глава белорусской дипмиссии.

Белорусский посол сетовал, что на пограничном переходе Могилев-Подольский к дипломатам относились слишком тщательно, в частности, проводился тщательный осмотр транспортных средств.