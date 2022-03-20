Послы Беларуси в Украине были эвакуированы через Молдову

08:16 20 марта Киев, Украина

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол сообщил, что минувшей ночью 11 белорусских дипломатов и два члена семей покинули территорию Украины на 7 автомобилях.

 
Дипломат сетовал на чрезмерную тщательность украинских пограничников на пункте пропуска.

Об этом он заявил в комментарии белорусским телеканалам.

В эфире государственного канала СТВ посол Игорь Сокол сообщил, что белорусские дипломаты вынуждены были выезжать в Республику Молдову, потому что в направлении Беларуси им "не гарантировали безопасность".
"Руководством МИД было принято решение об эвакуации посольства. Это выходила последняя группа сотрудников в составе 11 человек и двух членов семьи коридором, предоставленным украинской стороной", — сказал глава белорусской дипмиссии.
Белорусский посол сетовал, что на пограничном переходе Могилев-Подольский к дипломатам относились слишком тщательно, в частности, проводился тщательный осмотр транспортных средств.
"Моя машина, как посла, была полностью осмотрена, распакована, даже внутренние элементы обшивки снимались, личные вещи были осмотрены", - посетовал он в комментарии канала ОНТ.