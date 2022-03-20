Послы Беларуси в Украине были эвакуированы через Молдову

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол сообщил, что минувшей ночью 11 белорусских дипломатов и два члена семей покинули территорию Украины на 7 автомобилях.
Дипломат сетовал на чрезмерную тщательность украинских пограничников на пункте пропуска.
Об этом он заявил в комментарии белорусским телеканалам.
В эфире государственного канала СТВ посол Игорь Сокол сообщил, что белорусские дипломаты вынуждены были выезжать в Республику Молдову, потому что в направлении Беларуси им "не гарантировали безопасность".
Об этом он заявил в комментарии белорусским телеканалам.
В эфире государственного канала СТВ посол Игорь Сокол сообщил, что белорусские дипломаты вынуждены были выезжать в Республику Молдову, потому что в направлении Беларуси им "не гарантировали безопасность".
Белорусский посол сетовал, что на пограничном переходе Могилев-Подольский к дипломатам относились слишком тщательно, в частности, проводился тщательный осмотр транспортных средств.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии