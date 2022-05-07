Последствия войны, на которые не рассчитывал путин

11:11 05 мая Киев, Украина

Война в Украине приведет к противоположному от ожидаемого путиным результату: ослабление россии, укрепление Украины и возрождение Запада.

Об этом заявил бывший спецпред Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Несмотря на то что слишком рано праздновать победу Украины, и впереди еще предстоит сложная работа, уже можно с уверенностью утверждать, что Украина победит, — то есть продолжит существовать как суверенное, независимое и постоянно укрепляющееся европейское государство, — а россия будет вынуждена прекратить агрессию.

Кремль не способен уничтожить всю Украину и весь ее народ, украинцы будут сражаться. российские войска увязли на востоке Украины, без малейшей перспективы вновь замахнуться на Киев. Равно как и владимир путин не способен бесконечно выдерживать совокупное давление провала "военной операции" в Украине и обвала экономики в россии, причиной которого стали массированные санкции и усиливающаяся изоляция.



С учетом этих основных определяющих моментов, можно представить себе, какие тектонические сдвиги произойдут в результате бессмысленной путинской войны.



Во-первых, россия будет оставаться мировым изгоем до тех пор, пока ее будет возглавлять путин и/или пока российские войска будут находиться в Украине. Санкции не будут сняты. Европа в самом введет запрет на покупку российских нефти и газа (хотя и не достаточно быстро). Западные компании продолжат безвозвратно покидать россию. Страна лишится доступа к ключевым технологиям и некоторым основным статьям импорта. Ей больше не позволят участвовать в международных форумах. Ее военные и гражданские руководители предстанут перед международными трибуналами по обвинениям в военных преступлениях.



Падение экономики рф достигнет как минимум 10% в этом году и, возможно, окажется еще большим в следующем, когда сократятся доходы от продажи нефти и газа. россия превратиться в ослабевшее и изолированное авторитарное государство с ограниченными возможностями.



Во-вторых, Украина наконец-то станет восприниматься как законный и достойный участник европейского сообщества. Ее стремления больше не будут пресекаться из-за того, что она «постсоветская», или страдает от «повсеместной коррупции», или из-за «отсутствия реформ». Стойкость и решимость народа Украины, доблесть ее воинов, смекалка ее руководителей и то, насколько твердо она идентифицирует себя как европейская демократия, привели к тому, что ее восприятие в Европе и Америке кардинально изменилось. Теперь все понимают, что Украина — одна из них.



В-третьих, Евросоюз, США и другие страны запустят масштабную программу послевоенного восстановления Украины. Эти средства позволят не просто восстановить то, что было, — благодаря им будет построена лучшая Украина. С более совершенной и приближенной к западным образцам инфраструктурой, более диджитализированная и более тесно интегрированная с Западом в энергетической, сельскохозяйственной и логистической сферах. Также в ходе реконструкции будут внесены изменения в законодательные и нормативные документы, чтобы привести экономику Украины в соответствие со стандартами Евросоюза. На это, безусловно, уйдут годы — но меньше, чем те 30 лет, которые уже прошли с момента, когда Украина вернула себе свою независимость.



В-четвертых, смена отношения и реальные изменения в украинской экономике подготовят страну к вступлению в ЕС. Европейский совет уже попросил Еврокомиссию высказать свое мнение по вопросу предоставления Украине статуса кандидата — и скорее всего, положительный ответ не заставит себя ждать. Западноевропейские государства, которые ранее исключали возможность вступления Украины в ЕС, теперь говорят о том, что это вполне реально. Евросоюз быстро поймет, что восстановленная Украина будет для него скорее активом, нежели обузой. Она сможет предложить его вниманию источники энергии (традиционные и возобновляемые), сельское хозяйство, залежи полезных ископаемых, квалифицированную рабочую силу, вспомогательные отрасли промышленности и многое другое. Она сможет помочь Евросоюзу реализовать его собственный план по прекращению импорта российской нефти и газа и увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергетической структуре Центральной и Восточной Европы, тем самым способствуя достижению целей Евросоюза в области возобновляемой энергии.



В-пятых, агрессия россии активизировала НАТО. Теперь все видят, что война в Европе действительно возможна, и потому нельзя больше пренебрегать подготовкой к обороне. Германия отступила от традиции, чтобы начать помогать вооружать Украину, и пообещала увеличить расходы на оборону на 100 млрд евро. Финляндия и Швеция теперь присоединятся к Североатлантическому альянсу, причем последняя откажется от нейтрального статуса, которого придерживалась 200 лет. Прежние аргументы против вступления Украины в НАТО, — например, что не стоит провоцировать россию, — превратились в пустой звук, поскольку россия уже дважды напала на Украину безо всякой причины. Ослабевшая россия и сильная, заново отстроенная и обладающая существенным военным потенциалом Украина не оставят ни малейших оснований заставлять Украину (а также Грузию и Молдову) оставаться в небезопасных серых зонах.



В-шестых, долгий период пассивности и рассредоточенности в истории мирового лидерства США, похоже, подходит к концу. Считается, что еще Уинстон Черчилль сказал: «Вы всегда можете быть уверены в том, что Соединенные Штаты поступят правильно — после того, как исчерпают все прочие варианты». В наши дни администрация Байдена поначалу слишком медленно и недальновидно реагировала на российскую агрессию, но в последние недели заметно усилила свою ведущую роль в североатлантическом сообществе. Более того, большинство, сформированное представителями обеих партий в обеих палатах Конгресса, подталкивает администрацию делать больше и быстрее (например, принят новый закон о ленд-лизе).