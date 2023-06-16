"Последствия трагедии будут понятны где-то через неделю" - Зеленский о Каховской ГЭС

18:50 06 июня Киев, Украина

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС будут понятны примерно через неделю, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в Киеве 6 июня.

“Очень сложная ситуация. Нам понятно, что будет затоплено от 35 до 80 населенных пунктов. Мы понимаем, что будут большие проблемы, поэтому мы готовились с питьевой водой даже там, где не затоплено”, — сказал президент.

По его словам, речь идет обо всем регионе — Днепропетровщине, Запорожье, Херсонщине.

“Последствия трагедии будут понятны где-то через неделю, когда вода "уйдет" простым языком. Будет ясно, что там осталось и что будет дальше. Параллельно все команды работают, все на месте”, - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина подключает международную общественность на уровне глав государств и правительств, чтобы зафиксировать это военное преступление россии.

“Мы понимаем, что это терроризм. Они заранее заминировали и сделали это своими руками. Мы понимаем, что это совсем другая классификация. Разговаривали с ЕС, с НАТО, с ОБСЕ, также созываем Совет безопасности. Также будет обращаться к представителям Международного уголовного суда. На наш взгляд, это соответствующее преступление", - сказал Зеленский.

По словам президента, это очень важный момент, на который он хотел бы, чтобы международное сообщество обратило внимание. Президент отметил, что сейчас будет концентрировать всех украинских дипломатов на работе именно с государствами, постоянно занимающими посредническую позицию.

"Это те государства, которые всегда уделяют вопросы эковопросам и эковызовам. Это именно сейчас тот случай. Очень хочется здесь реакции от Латинской Америки, от Азии. Я дал соответствующий приказ соединиться с соответствующими лидерами и представителями как государств, так и организаций. Мы будем поднимать этот вопрос максимально", - подчеркнул президент.

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