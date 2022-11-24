Последствия признания Европарламентом россии государством - спонсором терроризма

10:02 24 ноября Киев, Украина

23 ноября Европейский парламент принял резолюцию, признавшую россию государством-спонсором терроризма. Депутат Европарламента Андрюс Кубилюс пояснил, что это решение будет иметь юридические и политические последствия для российского режима.

"Как всегда по этому вопросу, в Европарламенте проходили горячие дискуссии. Так называемые переговоры между политическими группами продолжались четыре часа вместо двух. Но все-таки сегодня проголосовало очень убедительное большинство: 83% голосовавших проголосовали за эту резолюцию", — отметил он.

По убеждению политика, этот шаг является важным сигналом для россии.

"Это — сильный политический сигнал как для стран ЕС, так и для россии, для того политического окружения путина, которое должно понять после принятия этой резолюции, что никакой возможности вернуться к business as usual из ЕС, если путин остается у власти, если идет война, применяются методы терроризма, такой возможности просто нет", - убежден он.

По мнению депутата, такое решение, очевидно, очень сильно насторожило кремль, потому что Европарламент сразу после этого голосования столкнулся с сильнейшей кибератакой, осуществленной российскими хакерами.

"Как признались какие-то российские структуры, это они ее осуществили. Это значит, что Европарламент в кремле считается очень серьезным институтом. И его решения признаются очень важными", - убежден Кубилюс.

По его словам, последствия принятия резолюции можно будет проследить по двум направлениям.

"Одни чисто юридические, где мы требуем от Еврокомиссии и Европейского Совета подготовить новые юридические документы, которые создали бы возможность, чтобы на те страны, которые признаются спонсором терроризма, направлять новые санкции. Жесткие, вторичные санкции. И снять иммунитет с государственного имущества таких стран. Это позволило бы замороженные активы Центрального банка россии забрать у россии полностью и отдать для восстановления Украины", — рассказал депутат Европарламента.

Кроме того, наряду с юридическими последствиями принятие резолюции будет иметь и политические последствия.

"Мы говорим, что надеемся, что дальше ЕС может сделать, не ожидая каких-либо новых юридических документов. Скажем, претворять в жизнь более глубокую изоляцию россии. Начиная от дипломатической изоляции и заканчивая приостановкой членства россии Совету Безопасности ООН", — пояснил Андрюс Кубилюс.

По мнению депутата, в список санкций должны быть включены все политические партии госдумы рф, голосовавшие за начало военной агрессии, поддерживающие террористические меры.