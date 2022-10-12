Последствия массированного удара по Украине оценили в ОП
13:43 11 октября Киев, Украина
В офисе президента Украины прокомментировали российские атаки 10 октября, в результате которых пострадало много мирного населения.
Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович
в эфире Фейгин Live 10 октября.
По его словам, президент рф владимир путин
искал повод для эскалации, чтобы справиться с общественным мнением.
"Особенно его интересует мнение той группы, с которой он непосредственно соприкасается. Это ближнее окружение: силовики, олигархи, которые смотрят на его способность еще держать руль", - объяснил советник.
Арестович подчеркнул, что обстрел украинских городов обошелся россии примерно в 300 миллионов долларов.
"Они ничего не добились с военной точки зрения. Большинство из этого (поврежденных объектов) будет восстановлено в ближайшее время или уже восстановлено. И что? А мир настроили против себя радикально. И те люди, с которыми они могли заигрывать на Западе, которые в последнюю неделю там качали тему, что нужно договориться с рф... у них не осталось аргументов. С кем вы хотите договариваться, с теми кто бьет по гражданской инфраструктуре?" - отметил он.
Советник ОП считает, что результатом обстрела станет расширение санкций и ускорение поставок оружия и ПВО Украине.
"Ущерб от этого "веселого залпа" будет сильно превышать любую вообразимую пользу для рф и путина. Это действие на внутреннюю повестку", - добавил Арестович.
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