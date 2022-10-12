Последствия массированного удара по Украине оценили в ОП

Арестович подчеркнул, что обстрел украинских городов обошелся россии примерно в 300 миллионов долларов.

"Они ничего не добились с военной точки зрения. Большинство из этого (поврежденных объектов) будет восстановлено в ближайшее время или уже восстановлено. И что? А мир настроили против себя радикально. И те люди, с которыми они могли заигрывать на Западе, которые в последнюю неделю там качали тему, что нужно договориться с рф... у них не осталось аргументов. С кем вы хотите договариваться, с теми кто бьет по гражданской инфраструктуре?" - отметил он.