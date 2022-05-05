Последний этап реформы децентрализации: Зеленский подписал закон

Необходимый законопроект для завершения реформы децентрализации, сегодня 4 декабря был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщается на сайте парламента.



Речь идет о принятом Радой законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций" (реестр. №3651-д).



Так, 23 ноября его подписал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков и в тот же день документ был направлен на подпись Президенту.



Законопроект дает возможность работать новоизбранным органам местного самоуправления общин и районов. Он регулирует вопросы правопреемства коммунального и государственного имущества, бюджетных ресурсов, прав и обязательств, а также позволяет создать районные государственные администрации в новых районах.