Последний энергоблок ЗАЭС переводят в "холодную остановку". Что это значит

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сегодня 9 июня издала распоряжение "Энергоатома" вывести в "холодную остановку" энергоблок №5 Запорожской АЭС.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте госинспекции.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте госинспекции.
Распоряжение было выдано эксплуатирующей организации в связи с невозможностью устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности.
Среди причин называют
- подрыв Каховской ГЭС 6 июня;
- продолжение периодического обстрела россиянами промышленной площадки ОП "Запорожская АЭС";
- деградацию системы аварийного реагирования на площадке ЗАЭС.
Ограничение эксплуатации энергоблока №5 Запорожской АЭС будет действовать до устранения выявленных нарушений.
Эксплуатация других энергоблоков "ЗАЭС" №№ 1, 2, 3, 4, 6 также ограничена состоянием "холодный остановки", в соответствии с распоряжениями Госатомрегулирования от 18 августа 2022 года и от 10 февраля 2023 года.
Эксплуатация других энергоблоков "ЗАЭС" №№ 1, 2, 3, 4, 6 также ограничена состоянием "холодный остановки", в соответствии с распоряжениями Госатомрегулирования от 18 августа 2022 года и от 10 февраля 2023 года.
Присутствие постоянно действующей международной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет способствовать обеспечению выполнения требований безопасности и контроля над соблюдением основных принципов безопасности, провозглашенных Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
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