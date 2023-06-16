Последний энергоблок ЗАЭС переводят в "холодную остановку". Что это значит

20:32 09 июня Киев, Украина

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сегодня 9 июня издала распоряжение "Энергоатома" вывести в "холодную остановку" энергоблок №5 Запорожской АЭС.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте госинспекции.
"В условиях потери основного проектного источника подпитки брызгальных бассейнов необходимо немедленно приступить к переводу энергоблока №5 ЗАЭС в состояние "холодный останов", пока еще поддерживается проектный режим работы необходимых систем охлаждения", — говорится в заявлении.
Распоряжение было выдано эксплуатирующей организации в связи с невозможностью устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности.

Среди причин называют
  • подрыв Каховской ГЭС 6 июня;
  • продолжение периодического обстрела россиянами промышленной площадки ОП "Запорожская АЭС";
  • деградацию системы аварийного реагирования на площадке ЗАЭС.
Ограничение эксплуатации энергоблока №5 Запорожской АЭС будет действовать до устранения выявленных нарушений.

Эксплуатация других энергоблоков "ЗАЭС" №№ 1, 2, 3, 4, 6 также ограничена состоянием "холодный остановки", в соответствии с распоряжениями Госатомрегулирования от 18 августа 2022 года и от 10 февраля 2023 года.
 
Присутствие постоянно действующей международной миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС будет способствовать обеспечению выполнения требований безопасности и контроля над соблюдением основных принципов безопасности, провозглашенных Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.