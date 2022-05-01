Последние новости о положении на фронте сообщает Генштаб ВСУ

08:51 01 мая Киев, Украина

В своей утренней сводке воскресенья, 1 мая, Генштаб ВСУ сообщает о положении на фронте. Для наращивания темпов наступательной операции командование вооруженными силами российской федерации продолжает принимать меры по усилению ударного потенциала своих войск.

Сообщается, что в приграничные с Украиной районы железнодорожными путями перебрасываются снятые с хранения в Западном, Центральном, Восточном военных округах и северном флоте вооружение и военная техника.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Подразделения вооруженных сил республики продолжают прикрытие границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины с территории республики Беларусь, а также осуществление противником провокаций на указанном участке государственной границы Украины, - сообщают в Генштабе.

На Северском направлении подразделения врага совершили обстрелы позиций наших войск с территории Брянской области.

Отмечается сложная ситуация на Слобожанском направлении: группировка противника продолжает наносить авиационные удары и огненное поражение артиллерией по Харькову. Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск. Продолжается усиление ударной группировки противника. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

С целью противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК Бук-М2 и ЗРК Тор-М.

На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск противника ведет активные действия вдоль всего участка линии столкновения. Враг пытается наносить авиационные удары и огненное артиллерийское поражение позиций украинских войск.

На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении Крымки и Александровки.

На Попаснянском направлении оккупанты проводят штурмовые действия в направлении Новотошковское – Орехово и закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют блокировку украинских сил в определенных районах.

На Кураховском направлении враг пытается прорвать оборону наших подразделений в направлении Оленевка - Новомихайловка.

На Южнобужском направлении противник ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.

По сведениям Генштаба, за предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны поразили девять воздушных целей врага: два самолета Су-25 и семь БПЛА.

Сообщается также, что только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, одна артиллерийская система, двадцать четыре единицы боевой бронированной техники, одна специальная машина и пять автомобилей (два топливозаправщика включительно).

Напомним, в субботу, 30 апреля, появилось видео, на котором показано уничтожение военными ВСУ российских танков с помощью противотанкового ракетного комплекса украинского производства Стугна. За три минуты было уничтожено четыре танка.