После заявления о том, что Украина не вернет Крым, глава ВМС Германии подал в отставку

Кай-Ахим Шенбах, командующий Военно-морскими силами (ВМС) Германии подал в отставку на фоне разразившегося скандала, вызванного публичными заявлениями относительно Крыма, который, по его мнению, никогда не вернется в состав Украины.
Кроме того, Шенбах преуменьшил агрессивную политику Путина в отношении Украины, заявив, что возможное вторжение России в Украину — это «ерунда»
Об этом сообщают Bild и FAZ.
Как пишут немецкие издания, 56-летний вице-адмирал по собственному желанию покидает военную службу и уходит на пенсию. Он подал заявление об отставке на имя министра обороны Кристин Ламбрехт и это заявление удовлетворено.
По данным издания, место Шенбаха займет контр-адмирал Ян Кристиан Каак – замкомандующего ВМС ФРГ.
После скандальных заявлений командующего немецкие СМИ обнародовали призыв наказать военного за неприемлемые высказывания.
Напомним, Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украина никогда не вернет себе оккупированный Российской Федерацией Крым и ее нельзя принимать в НАТО из-за оккупации части ее территорий.
Скандал вокруг заявлений привел к тому, что МИД Украины вызвал в субботу посла Германии в Украине Анку Фельдхузен. Речь идет о «неприемлемости заявлений главнокомандующего ВМС Германии Кая-Ахима Шёнбаха», говорится в письме министерства.
Кроме того, Шенбах преуменьшил агрессивную политику Путина в отношении Украины, заявив, что возможное вторжение России в Украину — это «ерунда»
Об этом сообщают Bild и FAZ.
Как пишут немецкие издания, 56-летний вице-адмирал по собственному желанию покидает военную службу и уходит на пенсию. Он подал заявление об отставке на имя министра обороны Кристин Ламбрехт и это заявление удовлетворено.
По данным издания, место Шенбаха займет контр-адмирал Ян Кристиан Каак – замкомандующего ВМС ФРГ.
После скандальных заявлений командующего немецкие СМИ обнародовали призыв наказать военного за неприемлемые высказывания.
Напомним, Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украина никогда не вернет себе оккупированный Российской Федерацией Крым и ее нельзя принимать в НАТО из-за оккупации части ее территорий.
Скандал вокруг заявлений привел к тому, что МИД Украины вызвал в субботу посла Германии в Украине Анку Фельдхузен. Речь идет о «неприемлемости заявлений главнокомандующего ВМС Германии Кая-Ахима Шёнбаха», говорится в письме министерства.
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