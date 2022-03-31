После выступления Зеленского Австралия вводит пошлину и отказывается от нефти и газа из россии

Выступая в парламенте Австралии, Владимир Зеленский напомнил о ядерных угрозах и военных преступлениях россии и призвал ввести против нее новые мощные санкции.
После выступления Владимира Зеленского в парламенте Австралии страна вводит пошлину 35% на все товары из РФ и Беларуси, а также отказывается от российских нефти и газа, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Отмечается также, что с 25 апреля вступит в силу запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России.
Кроме этого, в сообщении австралийского правительства отмечается, что Австралия солидарна с Украиной против российской агрессии, а правительство окажет военную помощь Украине на сумму 91 млн долларов.
Также Австралия предоставит гуманитарную помощь на сумму 65 млн долларов, 70 тыс. тонн энергетического угля для поддержки энергетической безопасности Украины, а также временные защитные визы и помощь украинским общественным группам в Австралии.
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