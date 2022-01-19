После визита в Киев Блинкен планирует встретиться с главой МИД РФ

07:04 19 Январь Киев, Украина

Во время своего визита в Европу госсекретарь США Энтони Блинкен встретится 21 января в Женеве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Провести эти переговоры чиновники договорились во время телефонного разговора во вторник, 18 января, сообщил чиновник госдепартамента во время телефонного брифинга.



По мнению чиновника, факт договоренности о встрече в Женеве отрицает слова заместителя главы российского МИД Сергея Рябкова о "тупике" в переговорах между РФ и США.

"Тот факт, что секретарь Блинкен и министр Лавров договорились встретиться в пятницу в Женеве, указывает на то, что, возможно, дипломатия не является мертвой. Американская сторона убеждена, что единственный путь разрешить этот конфликт успешно - с помощью дипломатии", - добавилчиновник.

По его словам, встречу с Лавровым Вашингтон хочет использовать, чтобы понять, есть ли возможность дипломатического урегулирования и готова ли Россия к настоящему диалогу.



Первой остановкой Блинкена в Европе – 19 января – будет Киев. Там он хочет рассказать президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе МИД Дмитрию Кулебе о разговорах с представителями России на прошлой неделе и "вместе с Украиной подумать о пути вперед".

"Учитывая центральную роль Украины во всем, что мы делаем, ему (Блинкену. - Ред.) важно совершить личный визит в Украину", - отметил чиновник.

Отвечая на вопрос о безопасности помощи США Украине, чиновник госдепа заверил, что она будет продолжаться, и следующих поставок следует ожидать в ближайшие недели. "Если Россия еще больше вторгнется в Украину, мы предоставим дополнительное оборонное оборудование Украине сверх того, что мы уже предоставляем", – заверил он на брифинге.



Чиновник повторил оценку американских аналитиков, что вторжение России "может произойти в любое время между серединой января и серединой февраля". Он добавил, что в Вашингтоне очень внимательно следят за любыми сигналами того, что могла бы Россия планировать.





