После угроз путина США усиливают контроль за ядерным оружием рф

11:17 28 сентября Киев, Украина

Спецслужбы США и их союзников активизируют усилия по обнаружению любых действий российских военных или сообщений, которые могут свидетельствовать о том, что путин отдал приказ о применении ядерного оружия в Украине.

Об этом пишет Politico со ссылкой на пять действующих и бывших официальных лиц США.



Американские разведчики беспокоятся, что признаки готовящегося ядерного удара могут появиться слишком поздно. Они объясняют это тем, что большинство российских самолетов могут доставлять тактическое ядерное оружие меньшего размера так же, как и обычные ракеты. В отличие от межконтинентальных баллистических ракет, которые требуют приведения в состояние боевой готовности целых подразделений, тактические боеголовки отслеживать сложнее.



В США допускают, что президент рф владимир путин, который шантажирует мир применением ядерного оружия, может незаметно заменить обычные боеприпасы на атомные бомбы.

«Мы внимательно следим за этим», – отметил представитель правительства США, работающий с разведданными о ядерных силах россии.

Для этого используются все средства в воздухе, космосе и киберпространстве.



Также западные разведки пользуются коммерческими спутниками для съемки российских подразделений, которые могут получить приказ о ядерном ударе. Особенно тщательно Запад следит за Калининградской областью, которая зажата между Польшей и Литвой, где



Напомним, на прошлой неделе одновременно с объявлением мобилизации путин заявил, что готов «использовать все доступные средства» в Украине, включая «различные виды оружия поражения». «Это не блеф», – подчеркнул путин. США предупредили москву о «катастрофических последствиях» такого шага, но публично воздержались говорить о возможном ответе.



Несмотря на попытки российских официальных лиц немного разрядить обстановку, замглавы Совбеза рф дмитрий медведев заявил о праве россии на ядерный удар по Украине. Также западные разведки пользуются коммерческими спутниками для съемки российских подразделений, которые могут получить приказ о ядерном ударе. Особенно тщательно Запад следит за Калининградской областью, которая зажата между Польшей и Литвой, где россия разместила установки системы двойного назначения и гиперзвуковые ракеты.Напомним, на прошлой неделе одновременно с объявлением мобилизации путин заявил, что готов «использовать все доступные средства» в Украине, включая «различные виды оружия поражения». «Это не блеф», – подчеркнул путин. США предупредили москву о «катастрофических последствиях» такого шага, но публично воздержались говорить о возможном ответе.Несмотря на попытки российских официальных лиц немного разрядить обстановку, замглавы Совбеза рф дмитрий медведев заявил о праве россии на ядерный удар по Украине.

«россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо. В заранее определенных случаях. В строгом соответствии с Основами государственной политики в области ядерного сдерживания», – заявил медведев. При этом он выразил мнение, что НАТО не будет напрямую вмешиваться в конфликт даже при таком сценарии.