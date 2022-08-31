После сделки о приеме в НАТО Швеция выдаст Анкаре гражданина Турции

Правительство Швеции приняло решение об экстрадиции в Турцию человека, разыскиваемого за мошенничество. Это первый случай после того, как Турция потребовала экстрадиции ряда лиц в обмен на разрешение Стокгольму официально подать заявку на членство в НАТО.
Об этом сообщает Reuters.
Шведская телекомпания SVT сообщила, что мужчина, которого выдадут Анкаре, был приговорен в Турции к 14 годам тюремного заключения по нескольким обвинениям в мошенничестве с банковскими картами. Его задержали в Швеции в прошлом году. Сам он утверждает, что его преследуют на родине, потому что он обратился в христианство, отказался проходить военную службу и имеет курдские корни, сообщает SVT.
Шведская телекомпания SVT сообщила, что мужчина, которого выдадут Анкаре, был приговорен в Турции к 14 годам тюремного заключения по нескольким обвинениям в мошенничестве с банковскими картами. Его задержали в Швеции в прошлом году. Сам он утверждает, что его преследуют на родине, потому что он обратился в христианство, отказался проходить военную службу и имеет курдские корни, сообщает SVT.
Представитель министерства юстиции отказался сообщить, был задержанный в списке лиц, экстрадицию которых потребовала Турция, или предоставить дополнительные комментарии по этому вопросу.
Турция сняла вето с заявок Финляндии и Швеции на вступление в альянс в июне после нескольких недель переговоров, в ходе которых Анкара обвинила обе страны в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Эта организация считается террористической и запрещена в Турции.
В рамках сделки обе скандинавские страны приняли ряд обязательств. Многие из них касаются борьбы против курдских группировок. Турецкие власти предупреждали, что если Стокгольм и Хельсинки не будут выполнять взятые на себя обязательства, то Анкара вновь заблокирует их вступление в НАТО.
С тех пор Швеция и Финляндия не сделали ничего, что было анонсировано в рамках договоренностей, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Он отметил, что первое заседание комитета трех стран для обсуждения вопроса выдачи членов курдских группировок запланировано на 26 августа.
Турция сняла вето с заявок Финляндии и Швеции на вступление в альянс в июне после нескольких недель переговоров, в ходе которых Анкара обвинила обе страны в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Эта организация считается террористической и запрещена в Турции.
В рамках сделки обе скандинавские страны приняли ряд обязательств. Многие из них касаются борьбы против курдских группировок. Турецкие власти предупреждали, что если Стокгольм и Хельсинки не будут выполнять взятые на себя обязательства, то Анкара вновь заблокирует их вступление в НАТО.
С тех пор Швеция и Финляндия не сделали ничего, что было анонсировано в рамках договоренностей, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Он отметил, что первое заседание комитета трех стран для обсуждения вопроса выдачи членов курдских группировок запланировано на 26 августа.
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