После сделки о приеме в НАТО Швеция выдаст Анкаре гражданина Турции

08:01 12 августа Киев, Украина

Правительство Швеции приняло решение об экстрадиции в Турцию человека, разыскиваемого за мошенничество . Это первый случай после того, как Турция потребовала экстрадиции ряда лиц в обмен на разрешение Стокгольму официально подать заявку на членство в НАТО

Об этом сообщает Reuters.



Шведская телекомпания SVT сообщила, что мужчина, которого выдадут Анкаре, был приговорен в Турции к 14 годам тюремного заключения по нескольким обвинениям в мошенничестве с банковскими картами. Его задержали в Швеции в прошлом году. Сам он утверждает, что его преследуют на родине, потому что он обратился в христианство, отказался проходить военную службу и имеет курдские корни, сообщает SVT.

«Это обычное, рутинное дело. Этот человек является гражданином Турции и был осужден за мошенничество в Турции в 2013 и 2016 годах», — сообщил министр юстиции Швеции Морган Йоханссон. По его словам, верховный суд страны рассмотрел вопрос и пришел к выводу, что препятствий для экстрадиции нет.

Представитель министерства юстиции отказался сообщить, был задержанный в списке лиц, экстрадицию которых потребовала Турция, или предоставить дополнительные комментарии по этому вопросу.



Турция сняла вето с заявок Финляндии и Швеции на вступление в альянс в июне после нескольких недель переговоров, в ходе которых Анкара обвинила обе страны в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Эта организация считается террористической и запрещена в Турции.



В рамках сделки обе скандинавские страны приняли ряд обязательств. Многие из них касаются борьбы против курдских группировок. Турецкие власти предупреждали, что если Стокгольм и Хельсинки не будут выполнять взятые на себя обязательства, то Анкара вновь заблокирует их вступление в НАТО.



С тех пор Швеция и Финляндия не сделали ничего, что было анонсировано в рамках договоренностей, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Он отметил, что первое заседание комитета трех стран для обсуждения вопроса выдачи членов курдских группировок запланировано на 26 августа.