После разговора с Байденом Путин переговорил с Лукашенко

07:33 13 Февраль Киев, Украина

Какой была реакция Владимира Путина на вчерашний разговор с Джо Байденом - можно лишь догадываться. В беседе глава Белого дома прямо предупредил его о той молниеносной и болезненной для экономики реакции Запада на малейшую попытку военного вторжения в Украину и предложил использовать дальнейшие дипломатические шаги. Возымели ли слова американского президента ожидаемое действие на решения главы Кремля? Вполне возможно, поскольку тот незамедлительно отреагировал своими действиями.

Сразу после разговора с Байденом Владимир Путин перезвонил Александру Лукашенко. Что так обеспокоило Путина и какие указания он давал Лукашенко – неизвестно. По официальной информации пресс-службы Кремля, они обсуждали вопросы дальнейшего обоюдного сотрудничества и "реакции США и НАТО" на предложения России по гарантиям ее безопасности.

Более прямолинейно прокомментировали прошедшую телефонную беседу в пресс-службе Лукашенко. Там сказали, что в беседе лидеры государств обсуждали не просто международные отношения, а конкретно "ситуацию вокруг Украины, и график предстоящих встреч и переговоров".

Будем надеяться, что эти "лидеры государств" сделали правильные выводы.

РОССИИ