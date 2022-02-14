После разговора с Байденом Зеленский призвал к спокойствию

Владимир Зеленский призвал к спокойствию на фоне усиленных предупреждений о возможном российском вторжении, заявив, что он еще не видел убедительных доказательств этого, даже несмотря на то, что в воскресенье США сообщили, что Москва разместила больше своих войск ближе к границам Украины, а некоторые авиакомпании отменили рейсы на Украину.
Президент Джо Байден около 50 минут говорил в воскресенье с президентом Украины Владимиром Зеленским и возобновил обещания того, что, по словам Запада, будет жесткими экономическими санкциями против Москвы и наращиванием НАТО в случае «любой дальнейшей агрессии России» против Украины.
США обновили свою оценку того, сколько российских войск в настоящее время дислоцировано у границ Украины - это более чем 130 000 человек по сравнению со 100 000, которые США публично называли в предыдущие недели.
Официальный представитель США дал оценку, говоря на условиях анонимности: "хотя Зеленский призывает не поддаваться панике, которая, как он опасается, может подорвать экономику Украины, он и его гражданское и военное руководство также готовят оборону, запрашивая и получая потоки оружия от США и других членов НАТО".
По словам американского чиновника, знакомого с выводами, США получили информацию о том, что Россия рассматривает среду в качестве контрольной даты. Чиновник, который также не был уполномочен говорить публично и сделал это только на условиях анонимности, не сказал, насколько достоверными были разведданные.
США в основном не обнародовали доказательства, которые, по их словам, лежат в основе их самых конкретных предупреждений о возможных планах или сроках действий России.
Русские развернули ракетные, воздушные, военно-морские силы и силы специальных операций, а также припасы для поддержки вторжения. На этой неделе Россия перебросила в Черное море шесть десантных кораблей, расширив свои возможности по высадке на побережье.
Комментарии Зеленского в эти выходные свидетельствовали о разочаровании в связи с предупреждениями из Вашингтона.
«Мы понимаем все риски, мы понимаем, что риски есть», — сказал он в прямом эфире. «Если у вас или у кого-либо еще есть дополнительная информация о 100-процентном вторжении русских, начавшемся 16-го числа, пожалуйста, пришлите нам эту информацию».
Президент Джо Байден около 50 минут говорил в воскресенье с президентом Украины Владимиром Зеленским и возобновил обещания того, что, по словам Запада, будет жесткими экономическими санкциями против Москвы и наращиванием НАТО в случае «любой дальнейшей агрессии России» против Украины.
США обновили свою оценку того, сколько российских войск в настоящее время дислоцировано у границ Украины - это более чем 130 000 человек по сравнению со 100 000, которые США публично называли в предыдущие недели.
Официальный представитель США дал оценку, говоря на условиях анонимности: "хотя Зеленский призывает не поддаваться панике, которая, как он опасается, может подорвать экономику Украины, он и его гражданское и военное руководство также готовят оборону, запрашивая и получая потоки оружия от США и других членов НАТО".
По словам американского чиновника, знакомого с выводами, США получили информацию о том, что Россия рассматривает среду в качестве контрольной даты. Чиновник, который также не был уполномочен говорить публично и сделал это только на условиях анонимности, не сказал, насколько достоверными были разведданные.
США в основном не обнародовали доказательства, которые, по их словам, лежат в основе их самых конкретных предупреждений о возможных планах или сроках действий России.
Русские развернули ракетные, воздушные, военно-морские силы и силы специальных операций, а также припасы для поддержки вторжения. На этой неделе Россия перебросила в Черное море шесть десантных кораблей, расширив свои возможности по высадке на побережье.
Комментарии Зеленского в эти выходные свидетельствовали о разочаровании в связи с предупреждениями из Вашингтона.
«Мы понимаем все риски, мы понимаем, что риски есть», — сказал он в прямом эфире. «Если у вас или у кого-либо еще есть дополнительная информация о 100-процентном вторжении русских, начавшемся 16-го числа, пожалуйста, пришлите нам эту информацию».
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