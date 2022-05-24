После "Рамштайн-2" россию ждут неприятные сюрпризы - Резников

18:45 24 мая Киев, Украина

На второй встрече руководителей оборонных ведомств в формате «Рамштайн» , которая прошла 23 мая, страны объявили о новых способах оборонной поддержки Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал детали вчерашней встречи руководителей оборонных ведомств в формате, начатом 26 апреля на авиабазе США в Германии Рамштайн.

«"Рамштайн" становится настоящей коалицией свободного мира в поддержку Украины. Радует, что количество стран-участниц увеличивается, среди континентов не представлена только Антарктида», - написал Резников на своей странице в Facebook.

Резников и коллеги проинформировали партнеров о ситуации на фронте и изменениях, которые произошли с момента прошлой встречи. В частности, констатировали прогресс в поставке 155-мм артиллерии и обозначили первоочередные потребности ВСУ.

«Если на первой встрече ключевыми словами были "timing" и "transition", на этот раз добавилось еще слово "coordination". Мы сосредоточим свои усилия на том, чтобы международная поддержка давала максимальный эффект. Искренне поблагодарил за помощь нашему государству многих коллег, в частности, моего друга и большого друга Украины – министра обороны Британии Бена Уоллеса», – подчеркнул Резников.

По его словам, на встрече страны объявили новые способы поддержки Украины, которые могут стать "game changing" в этой войне.

«Рассчитываю, что на следующей встрече в июне смогу доложить коллегам о результатах применения оружия, о которой шла речь на встрече 23 мая. Так, среди прочего, мы уже получили подтверждение по усилению нашей береговой обороны. В частности речь идет о пусковых установки и противокорабельные ракеты Harpoon. Решение было найдено благодаря объединению усилий нескольких наших стран-партнеров. Также речь шла и о других приятных сюрпризах, которые усилят мощность украинской армии, и будут неприятными для врага. Но об этом – впоследствии», - пообещал он.

Резников поблагодарил польского коллегу Мариуша Блащака, министра обороны Канады Аниту Ананд и министра обороны Дании Мортена Бедскова. Также он отметил нидерландского министра Кайси Оллонгрен и норвежского коллегу Бьерна Арильда Грамма.

Резников добавил, что особого оптимизма добавляет звездное лидерство США, которое уже воплощено в законе о ленд-лиз и масштабах помощи.