После проведенной мобилизации рф надеется продвинуться вглубь Украины

Власти страны-агрессора россии все еще надеются перехватить инициативу на поле боя, в это раз полагаясь на "частичную" мобилизацию.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в администрации российского президента и военного преступника владимира путина .
Приближенные к кремлю люди считают, что россия в конце концов может возобновить инициативу по продвижению дальше в Украину, включая попытки захватить ключевые города, которые не удалось взять раньше – Харьков и Одессу.
Приближенные к кремлю люди считают, что россия в конце концов может возобновить инициативу по продвижению дальше в Украину, включая попытки захватить ключевые города, которые не удалось взять раньше – Харьков и Одессу.
Вместе с тем, сами журналисты намекают, что такие планы, мягко говоря, не соответствуют сегодняшнему положению россии на фронте. Как пишет издание, нет никаких признаков того, что 300 тыс. мобилизованных россиян, плохо обученных и плохо мотивированных, смогут изменить ситуацию на поле боя.
Военные аналитики считают, что этих сил, скорее всего, будет достаточно для дальнейшего медленного продвижения. В то же время, сам Киев на фоне российской мобилизации призвал дать защитникам Украины больше оружия.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии