12:36 28 сентября Киев, Украина

Власти страны-агрессора россии все еще надеются перехватить инициативу на поле боя, в это раз полагаясь на "частичную" мобилизацию.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в администрации российского президента и военного преступника владимира путина .



Приближенные к кремлю люди считают, что россия в конце концов может возобновить инициативу по продвижению дальше в Украину, включая попытки захватить ключевые города, которые не удалось взять раньше – Харьков и Одессу.

"Хотя это кажется надуманным, учитывая недавние успехи Киева на поле боя, российские официальные лица уверены, что их силы могут завести борьбу с Украиной в тупик и заставить какое-то урегулирование, которое подтвердит по крайней мере некоторые из их достижений", - отмечает агентство.

Вместе с тем, сами журналисты намекают, что такие планы, мягко говоря, не соответствуют сегодняшнему положению россии на фронте. Как пишет издание, нет никаких признаков того, что 300 тыс. мобилизованных россиян, плохо обученных и плохо мотивированных, смогут изменить ситуацию на поле боя.



Военные аналитики считают, что этих сил, скорее всего, будет достаточно для дальнейшего медленного продвижения. В то же время, сам Киев на фоне российской мобилизации призвал дать защитникам Украины больше оружия.