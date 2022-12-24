После победы над россией Украина станет ведущим членом НАТО - Кулеба

Украина, преодолев российскую агрессию, станет участником НАТО на в корне других условиях, чем это могло бы произойти между 2008 и 2022 годами, когда государству отказывали во вступлении из-за запугивания Кремля. Об этом в пятницу, 23 декабря, на конференции послов Украины заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он напомнил, что до полномасштабного вторжения рф Украина очень нуждалась в вступлении в НАТО именно для того, чтобы россия не напала.
Кулеба указал, что сейчас ситуация другая.
Министр подчеркнул, что Украина будет уже "не бедной родственницей", спрятанной под крыло пятой статьи НАТО.
Напомним, НАТО усиливает присутствие от Балтийского до Черного моря.
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