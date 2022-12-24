После победы над россией Украина станет ведущим членом НАТО - Кулеба

09:36 24 декабря Киев, Украина

Украина, преодолев российскую агрессию, станет участником НАТО на в корне других условиях, чем это могло бы произойти между 2008 и 2022 годами, когда государству отказывали во вступлении из-за запугивания Кремля. Об этом в пятницу, 23 декабря, на конференции послов Украины заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что до полномасштабного вторжения рф Украина очень нуждалась в вступлении в НАТО именно для того, чтобы россия не напала.

"Впрочем, Москва запугала союзников и нам отказали в защите", - отметил он.

Кулеба указал, что сейчас ситуация другая.

"При весомой поддержке тех самых союзников, но теперь это именно наша армия бьет агрессора. Преодолев российскую угрозу не только для себя, но и для евроатлантического пространства, мы станем участником коллективной безопасности", - сказал глава МИД.

Министр подчеркнул, что Украина будет уже "не бедной родственницей", спрятанной под крыло пятой статьи НАТО.

"Украина - уже крепкая военная мощь, которая фундаментально меняет военный баланс в регионе и выступает донором безопасности для НАТО. И не слушайте тех, кто разглагольствует о невозможности членства Украины в НАТО. Мы это уже проходили. Если мы хорошо сделаем свою работу, завтра они же будут петь осанну евроатлантической Украине", - отметил Кулеба.

Напомним, НАТО усиливает присутствие от Балтийского до Черного моря.