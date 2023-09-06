После отказа рф, беларусь вынуждена содержать ЧВК Вагнер - разведка

10:42 13 августа Киев, Украина

Вполне вероятно, что после неудачного мятежа главаря "вагнеровцев" евгения пригожина российский режим начал действовать против его бизнесов. И, скорее всего, россия перестала финансировать частную военную компанию Вагнер.

По данным разведки Министерства обороны Британии, наемникам могут платить власти беларуси. Об этом МО сообщает в Twitter в воскресенье, 13 августа.

Британская разведка считает, что ЧВК Вагнер движется к процессу сокращения и переформатирования, чтобы в первую очередь сократить расходы на зарплату.

"Существует реальная возможность того, что кремль больше не финансирует группу. Если российское государство больше не платит Вагнеру, то вторым вероятным плательщиком являются белорусские власти", - говорят в разведке.

При этом в Минобороны Британии считают, что значительный по численности военный контингент повлечет за собой значительное и потенциально нежелательное истощение скромного белорусского бюджета.

Напомним, что после неудачного мятежа главаря ЧВК Вагнер евгения пригожина часть его боевиков прибыла в беларусь. "Вагнеровцы" располагаются в палаточном городке.

По данным украинских пограничников, на территории беларуси в настоящее время насчитывается более 5000 "вагнеровцев".