После отказа ЕС от российского газа россия не сможет финансировать войну

Европейский союз должен как можно быстрее отказаться от российского газа и нефти.
Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в начале второго дня саммита ЕС в Брюсселе.
Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в начале второго дня саммита ЕС в Брюсселе.
На саммите 20 октября лидеры стран ЕС договорились о мерах по борьбе с энергетическим кризисом и согласились с необходимостью ускорить усилия по снижению спроса на энергию.
В договоренностях упоминается лишь временный динамический ценовой коридор для немедленного ограничения эпизодов чрезмерно высоких цен на газ.
При этом Еврокомиссия пока не включила полное ограничение цен на газ в план мер реагирования на сложную ситуацию в энергетической сфере.
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