После отказа ЕС от российского газа россия не сможет финансировать войну

12:51 21 октября Киев, Украина





Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в начале второго дня саммита Европейский союз должен как можно быстрее отказаться от российского газа и нефти.Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в начале второго дня саммита ЕС в Брюсселе.

"Я считаю, что действующий пакет санкций эффективен. Он наносит вред россии. Следующий элемент - энергетика. Мы должны меньше покупать газа у россии, который финансирует ее войну", - сказал де Кроо.

"Чем быстрее мы скажем россии - нам не нужен ваш газ, ваша нефть - тем быстрее они станут неспособными финансировать свою войну", - добавил бельгийский премьер.



На саммите 20 октября лидеры стран ЕС договорились о мерах по борьбе с энергетическим кризисом и согласились с необходимостью ускорить усилия по снижению спроса на энергию.



В договоренностях упоминается лишь временный динамический ценовой коридор для немедленного ограничения эпизодов чрезмерно высоких цен на газ.



При этом Еврокомиссия пока не включила полное ограничение цен на газ в план мер реагирования на сложную ситуацию в энергетической сфере.