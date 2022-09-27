После объявления российскими властями мобилизации в страны ЕС въехали 66 тысяч россиян

21:16 27 сентября Киев, Украина

В страны ЕС за период 19-25 сентября с россии въехали 66 тысяч россиян, всплеск пришелся на объявление российскими властями так называемой частичной мобилизации.



Такие данные во вторник привело агентство ЕС по защите внешних границ Frontex.



Большинство прибывших в ЕС россиян пересекают границы Финляндии и Эстонии. В частности, за последние четыре дня в Финляндию прибыли 30 тысяч российских граждан. Уточняется, что большинство из прибывших имеют разрешения на проживание или визы в страны-члены ЕС или ассоциированные страны Шенгенской зоны, другие имеют двойное гражданство.



Государства-члены также сообщают о въезде граждан Украины, которые нуждаются во временной защите, поскольку они бегут из оккупированных украинских областей на востоке из-за действий россии.



Frontex прогнозирует, что на границе ЕС и россии в краткосрочной перспективе может вырасти количество желающих уехать, если российские власти решат закрыть границу для потенциальных призывников.