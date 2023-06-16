После критики Зеленского в ООН пообещали ускорить реакцию на катастрофу в Украине

09:51 10 июня Киев, Украина

После того, как Зеленский неоднократно выступил с сокрушительной критикой ООН и Красного Креста из-за их бездействия в условиях гуманитарной катастрофы, заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что немедленное реагирование всегда являлось приоритетом ООН, передает Укринформ.

"Я понимаю разочарование президента. И мы сосредоточились на том, чтобы реагировать как можно скорее", - сказал замгенсека ООН.

По его словам, это может стать "ужаснейшим шоком", поскольку речь идет о неутешительных прогнозах по продовольственной безопасности многих стран.

Гриффитс добавил, что его офис пытается получить разрешение оккупационных властей на безопасный доступ через линию разграничения для оказания гуманитарной помощи пострадавшим.

Также в ООН рассказали о трехэтапном плане реагирования на катастрофу. Он предполагает: вывоз людей в безопасное место, доставку жизненно необходимых материалов и оценку долгосрочных последствий.

"Мы должны сосредоточиться на реагировании на чрезвычайную ситуацию прямо сейчас, - сказал он. - Мы должны спасти людей и доставить их в места, где они будут находиться в безопасности, где они смогут поесть и получить безопасную питьевую воду".

Гриффитс отметил, что готовится призыв к международным донорам о чрезвычайной помощи Украине.

По его словам, две колонны, отправившиеся в четверг, доставили в Херсон гуманитарную помощь для 30 тыс. человек, еще одна партия отбыла в пятницу.

Заместитель Генсека ООН заявил, что приоритетами первого этапа в ближайшие дни будет продолжение спасения людей и доставка медикаментов и продовольственной помощи, в том числе с помощью лодок.

Второй этап будет направлен на оказание помощи, в том числе 700 тыс. человек, которым сейчас не хватает питьевой воды, а также на обеспечение средств к существованию.

Оценка экологических и экономических последствий станет третьим этапом реагирования.

Напомним, Зеленский за последние дни несколько раз выступал с сокрушительной критикой ООН и Красного Креста из-за их бездействия в условиях гуманитарной катастрофы. В частности, Зеленский заявил, что отсутствие помощи украинцам на оккупированных россиянами территориях от международных организаций после подрыва Каховской ГЭС является самоуничтожением этих структур.

Как сообщалось, представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил, что управление ООН по правам человека пока не может оценить, является ли подрыв Каховской ГЭС россиянами военным преступлением.

Позже в ОП в ответ заявили, что ООН в очередной раз обнулила свою репутацию после того, как заявила о "непонятных обстоятельствах" разрушения Каховской ГЭС.