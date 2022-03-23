Послание Владимира Зеленского к японскому парламенту. Тезисы

12:03 23 марта Киев, Украина

– Япония стала лидером в поддержке Украины в Азии, сразу придя на помощь Украине, поддержав санкции против РФ;



– Напомнил об аварии на ЧАЭС: «24 февраля по земле, в которой захоронены радиоактивные материалы, пошла бронетехника РФ, а атомная станция стала ареной войны»;



– В Украине 4 АЭС на 15 энергоблоков, все они под угрозой – РФ уже обстреляла Запорожскую АЭС, химическое производство в Сумах, «нас предупреждают о химатаках с применением зарина, как в Сирии»;



– РФ заблокировала даже море, показывая другим странам-агрессорам, «как давить на свободные народы»;



– Необходимы новые, превентивные, международные гарантии, «опора для свободы народов» в момент, когда международные институции не сработали, а мир стоит накануне новой турбулентности;



– Лидерство Японии может стать незаменимым при их разработке, «я предлагаю это вам»;



– Нужно остановить «цунами российского вторжения» - путем эмбарго на торговлю с РФ, отзыва компаний с российского рынка, «нужно еще больше помогать нашему государству и воинам»;



– Необходимо уже сегодня думать о восстановлении разрушенных городов: «я уверен, вы понимаете чувства - при возвращении на родную землю».