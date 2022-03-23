Послание Владимира Зеленского к японскому парламенту. Тезисы

– Япония стала лидером в поддержке Украины в Азии, сразу придя на помощь Украине, поддержав санкции против РФ;
– Напомнил об аварии на ЧАЭС: «24 февраля по земле, в которой захоронены радиоактивные материалы, пошла бронетехника РФ, а атомная станция стала ареной войны»;
– В Украине 4 АЭС на 15 энергоблоков, все они под угрозой – РФ уже обстреляла Запорожскую АЭС, химическое производство в Сумах, «нас предупреждают о химатаках с применением зарина, как в Сирии»;
– РФ заблокировала даже море, показывая другим странам-агрессорам, «как давить на свободные народы»;
– Необходимы новые, превентивные, международные гарантии, «опора для свободы народов» в момент, когда международные институции не сработали, а мир стоит накануне новой турбулентности;
– Лидерство Японии может стать незаменимым при их разработке, «я предлагаю это вам»;
– Нужно остановить «цунами российского вторжения» - путем эмбарго на торговлю с РФ, отзыва компаний с российского рынка, «нужно еще больше помогать нашему государству и воинам»;
– Необходимо уже сегодня думать о восстановлении разрушенных городов: «я уверен, вы понимаете чувства - при возвращении на родную землю».
– Напомнил об аварии на ЧАЭС: «24 февраля по земле, в которой захоронены радиоактивные материалы, пошла бронетехника РФ, а атомная станция стала ареной войны»;
– В Украине 4 АЭС на 15 энергоблоков, все они под угрозой – РФ уже обстреляла Запорожскую АЭС, химическое производство в Сумах, «нас предупреждают о химатаках с применением зарина, как в Сирии»;
– РФ заблокировала даже море, показывая другим странам-агрессорам, «как давить на свободные народы»;
– Необходимы новые, превентивные, международные гарантии, «опора для свободы народов» в момент, когда международные институции не сработали, а мир стоит накануне новой турбулентности;
– Лидерство Японии может стать незаменимым при их разработке, «я предлагаю это вам»;
– Нужно остановить «цунами российского вторжения» - путем эмбарго на торговлю с РФ, отзыва компаний с российского рынка, «нужно еще больше помогать нашему государству и воинам»;
– Необходимо уже сегодня думать о восстановлении разрушенных городов: «я уверен, вы понимаете чувства - при возвращении на родную землю».
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