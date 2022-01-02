Послание Путина Федеральному собранию разочаровало сепаратистов

16:48 21 Апрель Киев, Украина

21 апреля глава Кремля Владимир Путин зачитал ежегодное Послание Федеральному собранию, за несколько дней до выступления злые языки писали, что одной из главных тем послания в 2021 году станет «ЛДНР». Путин либо включит ОРДЛО в состав РФ, либо признает независимость «народных республик».

Обращение Путина к Федеральному собранию прозвучало, однако лидер Кремля ничего не сказал про ОРДЛО, тем самым показав сепаратистам, что они никто для Российской Федерации. Из-за чего сейчас в пабликах Донецка и Луганска тотальная тоска, так как о них публично забыли.

Также в послании Путина не было явного упоминания Украины (если не считать высказывание про Януковича в контексте «заговора» и «покушения» на Лукашенко), но завуалировано глава Кремля сказал о нас и коллективном Западе, как о странах, с которыми "отношения в последнее время не складываются, но Россия не хочет сжигать мосты".

«Я вынужден это сказать — у нас хватит терпения, ответственности, профессионализма и здравого смысла при принятии любого решения», — сказал Путин, призывая не пересекать красные черты Москвы, а где они будут проходить, Россия определит сама.

Путину очень хочется, чтоб с ним считались, как с равным. И единственное, что он может предложить миру - это угрозы и шантаж войной. Тут ничего нового. Его попытки запугивания и бряцание оружием - это старая и заранее проигрышная позиция, но ничего другого среди козырей у Путина нет.

Вероятность нового вторжения тех войск, что собраны Кремлем на границе с Украиной, сегодня снизилась, но сама угроза никуда не исчезла. Поэтому расслабляться не стоит.