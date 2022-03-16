Послание президента к Раде изменится в следующем году

11:16 20 октября Киев, Украина

Владимир Зеленский заявил, что пора менять традиции, в следующем году формат послания президента к Раде будет другим.

"Время менять традиции. Депутатам раздавали огромный талмуд, который они не собирались читать, а президент не собирался выполнять. По QR-коду, который лежит перед вами, можете скачать все послание", - заявил глава государства.

Как изменится формат послания:

Зеленский предложил приглашать из каждой области военных, медиков, учителей, студенчество, молодые семьи, пенсионеров, общественных деятелей, предпринимателей, ученых, художников, спортсменов, чтобы они отчитывались о сделанном и презентовали планы на будущее.



