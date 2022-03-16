Послание президента к Раде изменится в следующем году

Владимир Зеленский заявил, что пора менять традиции, в следующем году формат послания президента к Раде будет другим.
Как изменится формат послания:
Зеленский предложил приглашать из каждой области военных, медиков, учителей, студенчество, молодые семьи, пенсионеров, общественных деятелей, предпринимателей, ученых, художников, спортсменов, чтобы они отчитывались о сделанном и презентовали планы на будущее.
Зеленский предложил приглашать из каждой области военных, медиков, учителей, студенчество, молодые семьи, пенсионеров, общественных деятелей, предпринимателей, ученых, художников, спортсменов, чтобы они отчитывались о сделанном и презентовали планы на будущее.
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