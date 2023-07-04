Посла Грузии вызвали в МИД для разговора из-за Саакашвили

Министерство иностранных дел вызвало посла Грузии в Украине для разговора из-за состояния заключенного экс-президента Михаила Саакашвили.
Об этом говорится в заявлении на сайте МИД. После этого дипломат отправится на родину.
Грузинскому дипломату было отмечено, что такое отношение к Михаилу Саакашвили абсолютно неприемлемо. Грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины, отметили в МИД.
Кроме того, украинская сторона отметила готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Михаила Саакашвили в Украину для лечения и ухода.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что МИД вызовет посла Грузии в Украине для разговора из-за состояния Саакашвили.
Министр призвал Грузию освободить Саакашвили.
3 июля находящийся в тбилисской клинике "Вивамед" Михаил Саакашвили дистанционно присоединился к заседанию суда впервые с февраля этого года. При включении он продемонстрировал свое физическое состояние.
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