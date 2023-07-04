Посла Грузии вызвали в МИД для разговора из-за Саакашвили

14:41 04 июля Киев, Украина

Министерство иностранных дел вызвало посла Грузии в Украине для разговора из-за состояния заключенного экс-президента Михаила Саакашвили.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД. После этого дипломат отправится на родину.

"Во исполнение поручения президента Украины 4 июля в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили, которому был выражен решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили", — отмечается в заявлении.

Грузинскому дипломату было отмечено, что такое отношение к Михаилу Саакашвили абсолютно неприемлемо. Грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины, отметили в МИД.

"В связи с этим послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей разрешения сложившейся ситуации", — добавили в министерстве.

Кроме того, украинская сторона отметила готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Михаила Саакашвили в Украину для лечения и ухода.



Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что МИД вызовет посла Грузии в Украине для разговора из-за состояния Саакашвили.

"Грузинские власти заслуживают жесткой реакции Украины из-за отношения к Михаилу Саакашвили. Завтра утром ( 4 июля — ред. ) посол Грузии будет в МИД, с ним будет проведен жесткий разговор, он поедет в Грузию", — говорится в сообщении.

Министр призвал Грузию освободить Саакашвили.

"Мы считаем, что Грузия должна прекратить издевательство над Михаилом Саакашвили и вернуть его нам, поскольку он является гражданином Украины", — подытожил он.