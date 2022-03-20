Послу Беларуси на Украине вручили "плату" за предательство
11:57 19 марта Киев, Украина
Подполковник ГПСУ посетил посла Беларуси в Украине Игоря Сокола.
Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко через белорусского посла передал главе Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо "30 серебряников".
"Рашисты совершают открытую кровавую агрессию против Украины с территории Беларуси. Как известно, тридцать серебряников – плата за предательство", - сказал Дейнеко.
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