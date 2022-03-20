Послу Беларуси на Украине вручили "плату" за предательство

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко через белорусского посла передал главе Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолию Лаппо "30 серебряников".

"Рашисты совершают открытую кровавую агрессию против Украины с территории Беларуси. Как известно, тридцать серебряников – плата за предательство", - сказал Дейнеко.