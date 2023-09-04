Португалия присоединяется к подготовке украинских пилотов на F-16

16:43 24 августа Киев, Украина

Португалия выразила готовность присоединиться к совместным усилиям с Украиной по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16.

Это заявление было сделано президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе официальных переговоров с главой Португалии Марселу Ребелу де Соуза в столице Украины, Киеве.
 
"Португалия принимает активное участие в нашей совместной танковой и авиационной коалиции. Сегодняшний день подтверждает готовность Португалии подключиться к процессу подготовки украинских пилотов и технического персонала, специализирующихся на использовании истребителей F-16. В рамках нашего обсуждения также затронуты перспективы расширения оборонного сотрудничества, включая поставки бронированной медицинской техники и средств для разминирования", - отметил Владимир Зеленский.
 
Также, он подчеркнул важность того факта, что Португалия далее присоединилась к обязательствам, изложенным в декларации "Большой семерки", направленным на обеспечение безопасности Украины. Он выразил признательность за поддержку Португалии Формуле мира, а также отметил активное сотрудничество с партнерами в рамках подготовки саммитов "Украина - Латинская Америка" и "Украина - Африка".

В своем высказывании Зеленский подчеркнул, что они полагаются на результативное и системное сотрудничество между двумя странами.