Португалия присоединяется к подготовке украинских пилотов на F-16

"Португалия принимает активное участие в нашей совместной танковой и авиационной коалиции. Сегодняшний день подтверждает готовность Португалии подключиться к процессу подготовки украинских пилотов и технического персонала, специализирующихся на использовании истребителей F-16. В рамках нашего обсуждения также затронуты перспективы расширения оборонного сотрудничества, включая поставки бронированной медицинской техники и средств для разминирования", - отметил Владимир Зеленский.