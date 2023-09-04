Португалия присоединяется к подготовке украинских пилотов на F-16

Португалия выразила готовность присоединиться к совместным усилиям с Украиной по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16.
Это заявление было сделано президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе официальных переговоров с главой Португалии Марселу Ребелу де Соуза в столице Украины, Киеве.
Это заявление было сделано президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе официальных переговоров с главой Португалии Марселу Ребелу де Соуза в столице Украины, Киеве.
Также, он подчеркнул важность того факта, что Португалия далее присоединилась к обязательствам, изложенным в декларации "Большой семерки", направленным на обеспечение безопасности Украины. Он выразил признательность за поддержку Португалии Формуле мира, а также отметил активное сотрудничество с партнерами в рамках подготовки саммитов "Украина - Латинская Америка" и "Украина - Африка".
В своем высказывании Зеленский подчеркнул, что они полагаются на результативное и системное сотрудничество между двумя странами.
В своем высказывании Зеленский подчеркнул, что они полагаются на результативное и системное сотрудничество между двумя странами.
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