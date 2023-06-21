Португалия официально объявила о новом пакете военной помощи для Украины

12:03 21 июня Киев, Украина

Португалия официально объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине, который включает в себя бронетранспортеры и гаубицы.

Информацию об этом сообщили представители министерства обороны Португалии.

Весь пакет помощи состоит из 14 бронетранспортеров M113 и набора из 105-мм гаубиц.
 
"Эти новые военные технические средства дополняются предыдущими поставками, включающими 180 тонн боеприпасов и пять защищенных машин медицинской поддержки, которые были предоставлены в течение последних нескольких недель", - подчеркнули в министерстве.