Португалия официально объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Португалия официально объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине, который включает в себя бронетранспортеры и гаубицы.
Информацию об этом сообщили представители министерства обороны Португалии.
Весь пакет помощи состоит из 14 бронетранспортеров M113 и набора из 105-мм гаубиц.
Информацию об этом сообщили представители министерства обороны Португалии.
Весь пакет помощи состоит из 14 бронетранспортеров M113 и набора из 105-мм гаубиц.
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