Порошенко в Брюсселе провел встречу с депутатами Европарламента. Фото

13:23 13 Январь Киев, Украина





Как сообщает прессслужба «ЕС» , пятый президент Украины выразил благодарность евродепутатам за постоянную и активную поддержку Украины в ее борьбе за восстановление территориальной целостности и интеграции в Европейский Союз.



В этом контексте Порошенко приветствовал одобрение последней резолюции Европарламента по ситуации на границах Украины и на оккупированных Россией территориях Украины.



«Мероприятие должно выступать единым крепким и консолидированным фронтом и доказать, что умиротворение агрессора не будет, а Россия должна прекратить эскалацию конфликта, вернуться в русло международного права и восстановить территориальную целостность Украины, Грузии, Молдовы», – подчеркнул Порошенко. В Брюсселе лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с депутатами Европейского парламента – участниками Группы друзей Украины в Европарламенте Как сообщает прессслужба «ЕС» , пятый президент Украины выразил благодарность евродепутатам за постоянную и активную поддержку Украины в ее борьбе за восстановление территориальной целостности и интеграции в Европейский Союз.В этом контексте Порошенко приветствовал одобрение последней резолюции Европарламента по ситуации на границах Украины и на оккупированных Россией территориях Украины.





В ходе встречи речь шла о сохранении и усилении санкционного режима Запада против России. В частности, Порошенко поздравил последние предложения демократов в Конгрессе США по введению «адских санкций» против Путина, его ближайшему окружению, государственному долгу, компаниям и финансовому сектору.



«Призываю ЕС разработать аналогичный пакет санкций против путинского режима, чтобы умножить для Кремля цену от санкций за агрессию против Украины и угрозу принести войну в европейский дом», – отметил Порошенко.



Стороны выразили решительную настроенность противостоять «Северному потоку-2», запуск которого недопустим в свете нынешних вызовов со стороны Кремля.

«Подробно обсуждена ситуация по укреплению демократии, верховенства права и устойчивости государственных институтов в Украине. Выражена обеспокоенность об опасности возвращения Украины к прежней практике выборочного правосудия и политически мотивированного преследования оппозиции, неприемлемой для страны, стремящейся интеграции с ЕС и НАТО», - говорится в сообщении.

Евродепутаты отметили непосредственную ответственность власти по сохранению в Украине здоровой политической конкуренции между всеми участниками политического процесса без инструментализации правосудия и правоохранительных органов для борьбы с политическими оппонентами.



Депутаты ЕС в очередной раз напомнили, что Украина должна сохранять курс к настоящим реформам, прежде всего, по борьбе с коррупцией и противодействию вредным влияниям отдельных бизнес-интересов на политики украинской власти.