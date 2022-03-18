Порошенко об агрессивной политике Кремля

20:37 23 октября Киев, Украина

Петр Порошенко опасается российского шовинизма и считает, что агрессия России не имеет границ, а Кремль не способен существовать без войны.



Об этом бывший президент заявил 23 октября на Специальном Киевском форуме по безопасности.

"Агрессия России – не только против Украины, а против всего цивилизованного мира. Именно так ее нужно воспринимать. Ни одна пандемия не ослабляет российские захватнические аппетиты. Кремль не умеет жить в мире со своими соседями. Кремлю обязательно нужна война. Там, где Россия , – жди беды", – сказал Порошенко.

Он считает, что нынешняя украинская власть не гарантирует неотвратимости европейского курса развития страны.

"Европейская идентичность Украины уже ни у кого не вызывает сомнений. В первую очередь, у народа Украины. Европейский и евроатлантический курс – образ Украины как неотъемлемой части демократического мира. Мы начали это движение. К сожалению, не обеспечена его необратимость. И сейчас пытаются все перестроить. Чего только стоит инициатива о сокращении численности украинской армии и ее финансирования. Я очень надеюсь, что те "слуги", которые последний день были на Донбассе, услышали, что об этом думают бойцы на фронте. Они так и не поняли, что мир с неоимперской Россией невозможен", – подчеркнул нардеп.

По его мнению, действующая власть несет вред украинской государственности и независимости.