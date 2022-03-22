Порошенко и Медведчук делали деньги на войне с РФ — Зеленский

Глава Украины Владимир Зеленский прокомментировал "пленки Медведчука" и роль экс-президента Петра Порошенко в них.
Президент убежден, что решение экс-президента Петра Порошенко уполномочить кума Путина Виктора Медведчука вести переговоры с Россией свидетельствует о том, что никто не был заинтересован в окончании войны, "люди делали деньги".
Об этом он заявил в интервью для программы "VIP с Натальей Мосейчук".
Зеленский сказал, что его уверенность в зарабатывании с угля Медведчуком и Порошенко базируется на информации, которую он имеет. Также о причастности кума Путина к оборудкам свидетельствует и реакция, которую сейчас дали правоохранительные органы и то, где находится Медведчук.
По словам президента, факт того, что Порошенко дал Медведчуку полномочия вести переговоры как раз и свидетельствует о том, что никто не хотел окончания войны. В то же время, Зеленский считает, что Порошенко до сих пор не может осознать, что он уже "не является кем-то в политике".
По словам президента, факт того, что Порошенко дал Медведчуку полномочия вести переговоры как раз и свидетельствует о том, что никто не хотел окончания войны. В то же время, Зеленский считает, что Порошенко до сих пор не может осознать, что он уже "не является кем-то в политике".
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