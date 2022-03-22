Порошенко и Медведчук делали деньги на войне с РФ — Зеленский

08:43 25 июня Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский прокомментировал "пленки Медведчука" и роль экс-президента Петра Порошенко в них.

Президент убежден, что решение экс-президента Петра Порошенко уполномочить кума Путина Виктора Медведчука вести переговоры с Россией свидетельствует о том, что никто не был заинтересован в окончании войны, "люди делали деньги".

Об этом он заявил в интервью для программы "VIP с Натальей Мосейчук".

"Я слышал несколько фрагментов этих пленок. По ситуации, то мне кажется, что мы показали свою реакцию. Для меня не новость то, что произошло. Мы все об этом знали, мы не имели пленок, но много разной было информации от СБУ, разведки. Мы понимаем, как это происходило, мы понимаем, что с террористами, сепаратистами господин Медведчук торговал, зарабатывал вместе и 5-м президентом или его людьми. Мы прекрасно это понимаем, что украинский уголь, которое из-за оккупации был захвачен на Донбассе, что уголь этот покупала Украина через Россию. Он вывозился", - сказал Зеленский.

Зеленский сказал, что его уверенность в зарабатывании с угля Медведчуком и Порошенко базируется на информации, которую он имеет. Также о причастности кума Путина к оборудкам свидетельствует и реакция, которую сейчас дали правоохранительные органы и то, где находится Медведчук.



По словам президента, факт того, что Порошенко дал Медведчуку полномочия вести переговоры как раз и свидетельствует о том, что никто не хотел окончания войны. В то же время, Зеленский считает, что Порошенко до сих пор не может осознать, что он уже "не является кем-то в политике".