Поражение Украины может повлечь за собой третью мировую войну — президент Латвии

15:03 26 сентября Киев, Украина

Предоставление западными партнерами Украине вооружений не представляет угрозы дальнейшей эскалации со стороны россии. Именно поражение Украины откроет путь к мировой войне, потому что "агрессор уйдет так далеко, как только сможет".

Такое убеждение выразил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в эфире немецкого телеканала Welt.



Он не разделяет опасения, что поставки оружия Украине могут привести к Третьей мировой, возможно, ядерной войне.

"У меня другое опасение: если Украина будет не в состоянии защитить себя, если она проиграет, тогда это действительно откроет путь к мировой войне. Если агрессора не остановить, агрессор уйдет так далеко, как только сможет", — сказал Ринкевичс.

По его словам, если россия увидит, что Запад не сплочен и недостаточно поддерживает Украину, тогда нужно "начинать бояться на самом деле" того, что будут дальнейшие провокации рф как против членов НАТО, так и против стран, не являющихся членами Альянса.

"Лучшая помощь против эскалации и угрозы третьей мировой войны - всеми силами помогать Украине. ...Мы должны предоставить Украине все, что она просит... Мы должны сделать все, что необходимо, чтобы усилить Украину, ее выносливость", - подчеркнул президент Латвии.

Учитывая дискуссию в Германии о передаче крылатых ракет Taurus, он выразил уверенность, что федеральное правительство примет правильное решение.



Комментируя всеобщие опасения, что ВСУ могли бы применить западное оружие по объектам на территории рф, Ринкевичс отметил, что считает вполне легитимным, чтобы Украина имела право целить по военным объектам на территории россии.



Он отметил, что долговременный мир возможен только при условии победы Украины: "Если кто-то думает, что россия будет снова мирной, то недостаточно смотрит российскую пропаганду".



По словам Ринкевичса, если мир не поможет Украине справиться с этим вызовом и победить россию, это означает, что люди будут жить в состоянии нестабильности не только в странах Балтии, но во всей Европе и даже мире.