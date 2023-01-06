Попытки интегрировать оккупированные части Донбасса дорого обойдутся рф — британская разведка

Попытки интегрировать "ЛНР" и "ДНР" в состав россии будут сопровождаться большими политическими, дипломатическими и финансовыми затратами для российской стороны.
Об этом в Twitter сообщает Министерство обороны Великобритании.
Как отмечается в сообщении, 31 декабря 2022 г. вооруженные формирования "ЛНР" и "ДНР" были "официально" включены в состав вооруженных сил россии, а президент путин во время визита в Ростов-на-Дону вручил этим формированиям боевые знамена.
Об этом в Twitter сообщает Министерство обороны Великобритании.
Как отмечается в сообщении, 31 декабря 2022 г. вооруженные формирования "ЛНР" и "ДНР" были "официально" включены в состав вооруженных сил россии, а президент путин во время визита в Ростов-на-Дону вручил этим формированиям боевые знамена.
Британская разведка считает, что статус и идентичность "ДНР" и "ЛНР", вероятно, остаются предметом разногласий и могут вызывать конфликты в российской системе.
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