Помощник путина, Кадыров и российские неонацисты: США расширили санкционный список

Министерство финансов США расширило санкционный список россиян, причастных к полномасштабному вторжению в Украину.
Об этом сообщили на сайте ведомства.
Об этом сообщили на сайте ведомства.
Среди лиц, оказавшихся в перечне, председатель Чечни Рамзан Кадыров и его родственники, в том числе три жены. Женами главы Чечни названы Медни Кадырова, Фатима Хазуева и Аминат Ахмадова. В санкционном списке и его совершеннолетние дочери: Айшат Кадырова, которая занимает пост замминистра культуры республики и владеет домом Firdaws, Хадижат Кадырова, возглавляющая грозненский департамент дошкольного образования, и Табарик Кадырова.
Также в санкционный список внесли двоюродного брата Кадырова Турпала-Али Ибрагимова. Его называют участником внесудебных казней в республике.
Сам Кадыров впервые попал под санкции в декабре 2017 года, когда его внесли в «список Магнитского».
Помимо Кадырова и его семьи, в санкционный список попали более 40 физических и 30 юридических лиц из россии. В частности, это российская уполномоченная президента по правам ребенка Мария Львова-Белова , председатель платежной системы "Мир" Владимир Комлев, руководитель Национального расчетного депозитария Виктор Жидков, гендиректор Агентства по страхование вкладов Андрей Мельников, помощник президента россии Максим Орешкин , представители оккупационных администраций Запорожской области Владимир Рогов и Евгений Балицкий.
Среди внесших в список организаций неонацистская военизированная группировка “Русич”. Под санкции попали и его руководители Алексей
Также в санкционный список внесли двоюродного брата Кадырова Турпала-Али Ибрагимова. Его называют участником внесудебных казней в республике.
Сам Кадыров впервые попал под санкции в декабре 2017 года, когда его внесли в «список Магнитского».
Помимо Кадырова и его семьи, в санкционный список попали более 40 физических и 30 юридических лиц из россии. В частности, это российская уполномоченная президента по правам ребенка Мария Львова-Белова , председатель платежной системы "Мир" Владимир Комлев, руководитель Национального расчетного депозитария Виктор Жидков, гендиректор Агентства по страхование вкладов Андрей Мельников, помощник президента россии Максим Орешкин , представители оккупационных администраций Запорожской области Владимир Рогов и Евгений Балицкий.
Среди внесших в список организаций неонацистская военизированная группировка “Русич”. Под санкции попали и его руководители Алексей
Мильчаков и Ян Петровский.
Также в список добавили немало так называемых "судей" из оккупированного Крыма: в списке "председатель Киевского районного суда Симферополя" Андрей Долгополов и двое его коллег Михаил Белоусов и Виктор Можелянский, а также " судья Джанкойского районного суда" Мария Ермакова .
Среди подсанкционных лиц также российский силовик Дмитрий Сергеевич Грамашов. Он офицер ФСБ и участвовал в преследовании крымских татар, журналистов и других несогласных с оккупацией.
Кроме того, США ввели запрет на предоставление рф оборудования и технологий для "квантовых вычислений" и включили в список санкций российские структуры, связанные с разработками в этой области.
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