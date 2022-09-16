Помощник путина, Кадыров и российские неонацисты: США расширили санкционный список

07:34 16 сентября Киев, Украина

Министерство финансов США расширило санкционный список россиян, причастных к полномасштабному вторжению в Украину.



Об этом сообщили на сайте ведомства.





Также в санкционный список внесли двоюродного брата Кадырова Турпала-Али Ибрагимова. Его называют участником внесудебных казней в республике.



Сам Кадыров впервые попал под



Помимо Кадырова и его семьи, в санкционный список попали более 40 физических и 30 юридических лиц из россии. В частности, это российская уполномоченная президента по правам ребенка Мария Львова-Белова , председатель платежной системы "Мир" Владимир Комлев, руководитель Национального расчетного депозитария Виктор Жидков, гендиректор Агентства по страхование вкладов Андрей Мельников, помощник президента россии Максим Орешкин , представители оккупационных администраций Запорожской области Владимир Рогов и Евгений Балицкий.



Среди внесших в список организаций неонацистская военизированная группировка “Русич”. Под санкции попали и его руководители Алексей Среди лиц, оказавшихся в перечне, председатель Чечни Рамзан Кадыров и его родственники, в том числе три жены. Женами главы Чечни названы Медни Кадырова, Фатима Хазуева и Аминат Ахмадова. В санкционном списке и его совершеннолетние дочери: Айшат Кадырова, которая занимает пост замминистра культуры республики и владеет домом Firdaws, Хадижат Кадырова, возглавляющая грозненский департамент дошкольного образования, и Табарик Кадырова.Также в санкционный список внесли двоюродного брата Кадырова Турпала-Али Ибрагимова. Его называют участником внесудебных казней в республике.Сам Кадыров впервые попал под санкции в декабре 2017 года, когда его внесли в «список Магнитского».Помимо Кадырова и его семьи, в санкционный список попали более 40 физических и 30 юридических лиц из россии. В частности, это российская уполномоченная президента по правам ребенка Мария Львова-Белова , председатель платежной системы "Мир" Владимир Комлев, руководитель Национального расчетного депозитария Виктор Жидков, гендиректор Агентства по страхование вкладов Андрей Мельников, помощник президента россии Максим Орешкин , представители оккупационных администраций Запорожской области Владимир Рогов и Евгений Балицкий.Среди внесших в список организаций неонацистская военизированная группировка “Русич”. Под санкции попали и его руководители Алексей

Мильчаков и Ян Петровский.

Также в список добавили немало так называемых "судей" из оккупированного Крыма: в списке "председатель Киевского районного суда Симферополя" Андрей Долгополов и двое его коллег Михаил Белоусов и Виктор Можелянский, а также " судья Джанкойского районного суда" Мария Ермакова .



Среди подсанкционных лиц также российский силовик Дмитрий Сергеевич Грамашов. Он офицер ФСБ и участвовал в преследовании крымских татар, журналистов и других несогласных с оккупацией.



Кроме того, США ввели запрет на предоставление рф оборудования и технологий для "квантовых вычислений" и включили в список санкций российские структуры, связанные с разработками в этой области.