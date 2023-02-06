Помощь Украине: первый танк Leopard 2 от Канады прибыл в Польшу

13:59 06 февраля Киев, Украина

Первый боевой танк Leopard 2, который Канада передаст Украине, сегодня 6 февраля прибыл в Польшу, сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.
"Первый боевой танк Leopard 2, который мы подарили Украине, прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками в ближайшее время мы будем учить Вооруженные Силы Украины использовать эту технику. Канада будет продолжать стоять с Украиной", — написала она в Twitter.
Самолет с первым танком Leopard 2 немецкого производства отправился из Канады в Украину 4 февраля. В Министерстве обороны Украины тогда добавили, что Канада обязалась поставить Украине 4 основных боевых танка Leopard 2 из запасов своих Вооруженных сил.
 
Leopard 2 – основной боевой танк, созданный немецким предприятием Краус-Мафай. Leopard 2 стал преемником успешной разработки той же фирмы – основного боевого танка Leopard 1. Производство Leopard 2 началось в 1979 году. Взят на вооружение вооруженных сил Австрии, Канады, Чили, Дании, Финляндии, Германии, Греции, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Сингапура, Швейцарии, Швеции, Испании и Турции.