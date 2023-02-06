Помощь Украине: первый танк Leopard 2 от Канады прибыл в Польшу

Первый боевой танк Leopard 2, который Канада передаст Украине, сегодня 6 февраля прибыл в Польшу, сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.
The first Canadian Leopard 2 main battle tank that we've donated to Ukraine has now arrived in Poland. Alongside our allies, we’ll soon be training the Armed Forces of Ukraine in the use of this equipment.— Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 6, 2023
Canada will continue to #StandWithUkraine. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/ylO6rQaJWb
Самолет с первым танком Leopard 2 немецкого производства отправился из Канады в Украину 4 февраля. В Министерстве обороны Украины тогда добавили, что Канада обязалась поставить Украине 4 основных боевых танка Leopard 2 из запасов своих Вооруженных сил.
Leopard 2 – основной боевой танк, созданный немецким предприятием Краус-Мафай. Leopard 2 стал преемником успешной разработки той же фирмы – основного боевого танка Leopard 1. Производство Leopard 2 началось в 1979 году. Взят на вооружение вооруженных сил Австрии, Канады, Чили, Дании, Финляндии, Германии, Греции, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Сингапура, Швейцарии, Швеции, Испании и Турции.
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