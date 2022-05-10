Помощь Украине будет увеличена

Предложение демократов предусматривает дополнительные $3,4 млрд на военную помощь и столько же – на гуманитарную.

Украинский пакет не будут привязывать к "ковидному", против чего выступали республиканцы, что снимает препятствие для быстрого голосования.

Оно может состояться еще во вторник.