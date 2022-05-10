Помощь Украине будет увеличена

Демократы в Конгрессе США готовы увеличить пакет помощи Украине почти на $7 млрд – в дополнение к $33 млрд, которые попросил президент США Джо Байден.
Предложение демократов предусматривает дополнительные $3,4 млрд на военную помощь и столько же – на гуманитарную.
Украинский пакет не будут привязывать к "ковидному", против чего выступали республиканцы, что снимает препятствие для быстрого голосования.
Оно может состояться еще во вторник.
- 28 апреля Джо Байден попросил Конгресс принять закон, который позволит выделить Киеву более $20 млрд военной помощи, а также $8,5 млрд экономической и $3 млрд гуманитарной помощи. Аналогичный закон действовал во времена Второй мировой войны, когда США помогали европейским союзникам, в частности Советскому Союзу.
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