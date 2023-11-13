Помощь от Великобритании для ВСУ: 25 тысяч комплектов зимней одежды и другое снаряжение

16:46 13 ноября Киев, Украина

Накануне зимы Великобритания предоставила необходимые материалы и снаряжение Вооруженным силам Украины.



Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter (X).



Предоставленный пакет включает в себя более 82 тысяч шлемов, 25 тысяч комплектов зимней одежды, 10 тысяч комплектов бронежилетов, а также 70 тысяч сухпайков.