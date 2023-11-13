Помощь от Великобритании для ВСУ: 25 тысяч комплектов зимней одежды и другое снаряжение

Накануне зимы Великобритания предоставила необходимые материалы и снаряжение Вооруженным силам Украины.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter (X).
Предоставленный пакет включает в себя более 82 тысяч шлемов, 25 тысяч комплектов зимней одежды, 10 тысяч комплектов бронежилетов, а также 70 тысяч сухпайков.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter (X).
Предоставленный пакет включает в себя более 82 тысяч шлемов, 25 тысяч комплектов зимней одежды, 10 тысяч комплектов бронежилетов, а также 70 тысяч сухпайков.
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