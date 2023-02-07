Помощь Нидерландов Украине достигла суммы в 1,07 млрд евро

"Для этих поставок, как и для предыдущих, министр иностранных дел и министр внешней торговли и сотрудничества по вопросам развития провели тщательный, но, учитывая исключительные обстоятельства, ускоренный пересмотр критериев ЕС по экспорту вооружений. Любые новые поставки также будут проходить эту тщательную и ускоренную проверку", - говорится в письме.